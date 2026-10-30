Letztes Mal mischte Dirko Juchem mit seiner „Saxofon-Horde“ (15 Saxofonisten) das Vinoforum in Ernst auf. Dieses Mal kommt der Berufsmusiker von der Mosel mit anderen Instrumentalisten und Sängern. Seine Club Cats spielen für die Kinderkrebshilfe.
Lesezeit 1 Minute
Die Charity-Session mit Multiinstrumentalist Dirko Juchem und seiner Formation Club Cats geht in die zweite Runde, und zwar am Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr, im Vinoforum in Ernst. Im vergangenen Jahr brachten die Musiker das voll besetzte Vinoforum mit Jazz-, und Popklängen dank 15 Saxofonisten und exquisiter Musik zum Kochen und konnten dabei eine beachtliche Spende für den Cochem-Zeller Hospizverein erspielen.