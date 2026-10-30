Musikereignis in Ernst Dirko Juchem trommelt besondere Band zusammen Thomas Brost 30.10.2026, 12:00 Uhr

i Dirko Juchem spielt mit Freunden für die Kinderkrebshilfe. wovo

Letztes Mal mischte Dirko Juchem mit seiner „Saxofon-Horde“ (15 Saxofonisten) das Vinoforum in Ernst auf. Dieses Mal kommt der Berufsmusiker von der Mosel mit anderen Instrumentalisten und Sängern. Seine Club Cats spielen für die Kinderkrebshilfe.

Die Charity-Session mit Multiinstrumentalist Dirko Juchem und seiner Formation Club Cats geht in die zweite Runde, und zwar am Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr, im Vinoforum in Ernst. Im vergangenen Jahr brachten die Musiker das voll besetzte Vinoforum mit Jazz-, und Popklängen dank 15 Saxofonisten und exquisiter Musik zum Kochen und konnten dabei eine beachtliche Spende für den Cochem-Zeller Hospizverein erspielen.







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