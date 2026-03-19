So wird in Ebernach gewählt Dimitri Rosseel: „Es geht auch um uns“ Ulrike Platten-Wirtz 19.03.2026, 18:00 Uhr

i Dimitri Rosseel an seinem Arbeitsplatz in der Werkstatt für Montage und Verpackung in Ebernach. Seine Stimme für die Landtagswahl hat er schon per Briefwahl abgegeben. Ulrike Platten-Wirtz

„Wählen ist wichtig“, sagt Dimitri Rosseel. Der 31-Jährige ist geistig beeinträchtigt und lebt in einer Außenwohngruppe vom Kloster Ebernach. Unserer Zeitung erzählt er, wie er sich auf die Landtagswahl vorbereitet hat.

Dimitri Rosseel ist 31 Jahre alt und benötigt aufgrund einer leichten geistigen Beeinträchtigung eine Assistenz. Seit 13 Jahren lebt er deshalb in der Behinderteneinrichtung Kloster Ebernach im Cochemer Stadtteil Sehl. Vor einiger Zeit ist er in eine der Außenwohngruppen der Einrichtung in Sehl umgezogen.







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