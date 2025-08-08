Nach langem Rechtsstreit steht nun der Planentwurf für ein Brücken-Bistro auf Sosberger Seite der Hängeseilbrücke Geierlay fest. Das sagt der Mösdorfer Ortsbürgermeister zu dem Vorhaben.

Mörsdorf. Es war ein langer Kampf, doch das Brücken-Bistro an der Geierlay soll nun 2026 kommen. Das teilte vor Kurzem Andreas Lehnert, Ortsbürgermeister von Sosberg unserer Zeitung mit. Schon zuvor stieß der Plan der Sosberger, ein Bistro an ihren Brückenkopf zu bauen, auf Gegenwind: In Mörsdorf zeigte man sich wenig begeistert. Der Fall landete sogar vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht. 2023 wurde jedoch beschlossen, dass dem Bauplan nichts mehr im Weg steht.

Der Planungsentwurf sieht laut Lehnert ein Bistro mit Toiletten und Spielplatz vor. Er beschreibt, dass das neue Gebäude nicht im direkten Sichtfeld der Brücke, sondern ein wenig versetzt davon entstehen soll, um den Anblick der Brücke nicht zu beeinträchtigen.

Wie blickt Marcus Kirchhoff nun auf die Pläne?

Über die geplante Eröffnung im nächsten Jahr war Marcus Kirchhoff, der Ortsbürgermeister von Mörsdorf im Unwissen. Er erklärt, dass er die anvisierte Lage des geplanten Gebäudes schon früher bemängelt habe und sie auch heute noch als störend empfinde: „Wir haben versucht, Verständnis für unsere Meinung zu finden, aber es nicht erhalten – das muss man jetzt so hinnehmen.“ Seiner Ansicht nach wäre ein Bistro näher an der Ortsgemeinde Sosberg sowohl im Sinne des Brückenambientes als auch zum Vorteil der Gemeinde, da die Touristen mehr Anreize hätten, nach Sosberg zu gehen, und nicht am Brückenkopf verharren würden.

Einen Gegenversuch zu unternehmen, und beispielsweise einen Bauantrag für eine Gastronomie oder Ähnliches auf Mörsdorfer Seite zu stellen, sieht der Mörsdorfer Ortsbürgermeister hingegen als keine gute Idee an. Denn: Das Ziel sei schon immer gewesen, Touristen zu der Gastronomie innerhalb der Gemeinde zu ziehen und nicht ans Fußende der Brücke.

„Das neue Bistro wird den Tourismus in der Mörsdorfer Gemeinde nicht bedrohen“.

Marcus Kirchhoff, Ortsbürgermeister von Mörsdorf

Eine Bedrohung für den Tourismus oder gar die Gastronomie in Mörsdorf sehe er durch das neue Bistro nicht, da laut ihm die meisten Touristen von Mörsdorf aus über die Geierlay laufen würden. Kirchhoff betont, dass er den Sosbergern jeglichen Erfolg hinsichtlich des Tourismus in deren Gemeinde gönnen würde. Er geht jedoch davon aus, dass konkrete Pläne für einen Bau auf Sosberger Seite mit ihm abgesprochen werden müssten.

Sosberg behält genaue Details zur Planung für sich

Lehnert plant indes nicht, genaue Details an umliegende Gemeinden zu geben: Schließlich liege der Bauplatz für das neue Bistro innerhalb der Gemeinde Sosberg, daher benötige es keine Abstimmung mit anderen Gemeinden.

Er betrachtet den Bau des Brücken-Bistros als normale Konkurrenz zwischen Gemeinden und bekräftigt, dass er keinesfalls plant, Mörsdorf dadurch viele Touristen abgreifen zu wollen: „Viele der Touristen kommen zunächst nach Mörsdorf, daran wird sich auch nichts großartig ändern. Aber wir möchten denjenigen, die nach Sosberg anreisen, auch etwas bieten können“, erklärt der Sosberger Ortschef.