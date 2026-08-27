Vietnamesische Küche und Sushi Dieses neue Restaurant eröffnet an der Mosel 27.08.2026, 08:00 Uhr

i Wuppen im Team den Betrieb im „Thao Sushi“: Besitzer Hien Le Thi (rechts) und Küchenchef Nguyen Hüu Hung. Christoph Hahn

Hien Le Thi hat in Brauneberg das „Thao Sushi“ eröffnet. Warum er den Standort gewählt hat und was außer Sushi auf der Speisekarte steht.

Betreiber Hien Le Thi kennt sich aus: 2013, im Jahr, in dem er aus seiner südostasiatischen Heimat nach Deutschland kam, hat er ein Restaurant in Berlin eröffnet. Das hat er nun aufgegeben, weil er sich sicher ist: „Hier gibt es so etwas noch nicht.“Mit seiner Speisekarte fährt der Gastronom zweigleisig: Mit Sushi, von dem der Name des Restaurants spricht, huldigt er einem beliebten japanischen Gericht.







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