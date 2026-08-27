Hien Le Thi hat in Brauneberg das „Thao Sushi“ eröffnet. Warum er den Standort gewählt hat und was außer Sushi auf der Speisekarte steht.
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Betreiber Hien Le Thi kennt sich aus: 2013, im Jahr, in dem er aus seiner südostasiatischen Heimat nach Deutschland kam, hat er ein Restaurant in Berlin eröffnet. Das hat er nun aufgegeben, weil er sich sicher ist: „Hier gibt es so etwas noch nicht.“Mit seiner Speisekarte fährt der Gastronom zweigleisig: Mit Sushi, von dem der Name des Restaurants spricht, huldigt er einem beliebten japanischen Gericht.