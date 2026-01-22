Jedes Jahr spendet der Theaterverein FeinHerb den Erlös aus den Aufführungen für einen sozialen Zweck. Dieses Jahr wird es allerdings keine Vorstellungen geben. Die Darsteller brauchen eine kreative Auszeit.
Die Aufführung des Theatervereins „FeinHerb theater + musik“ aus Ellenz-Poltersdorf, die gewöhnlich jedes Jahr zwei Wochen vor Ostern stattfindet, fällt in diesem Jahr aus. Als Begründung werden organisatorische und zeitliche Engpässe genannt, die es den Akteuren unmöglich machen, ein Stück in gewohnter Qualität vorzubereiten.