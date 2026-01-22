Kreative Auszeit Dieses Jahr gibt´s kein Theater in Ellenz-Poltersdorf Ulrike Platten-Wirtz 22.01.2026, 16:11 Uhr

i Der Verein FeinHerb hat einen Teil des Erlöses aus den Theateraufführungen an die Grundschule St. Sebastianus gespendet. Nächstes Jahr stehen die Darsteller wieder auf der Bühne. Jenni Bröder

Jedes Jahr spendet der Theaterverein FeinHerb den Erlös aus den Aufführungen für einen sozialen Zweck. Dieses Jahr wird es allerdings keine Vorstellungen geben. Die Darsteller brauchen eine kreative Auszeit.

Die Aufführung des Theatervereins „FeinHerb theater + musik“ aus Ellenz-Poltersdorf, die gewöhnlich jedes Jahr zwei Wochen vor Ostern stattfindet, fällt in diesem Jahr aus. Als Begründung werden organisatorische und zeitliche Engpässe genannt, die es den Akteuren unmöglich machen, ein Stück in gewohnter Qualität vorzubereiten.







Artikel teilen

Artikel teilen