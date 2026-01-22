 Kreative Auszeit
Dieses Jahr gibt´s kein Theater in Ellenz-Poltersdorf
Der Verein FeinHerb hat einen Teil des Erlöses aus den Theateraufführungen an die Grundschule St. Sebastianus gespendet. Nächstes Jahr stehen die Darsteller wieder auf der Bühne.
Jenni Bröder

Jedes Jahr spendet der Theaterverein FeinHerb den Erlös aus den Aufführungen für einen sozialen Zweck. Dieses Jahr wird es allerdings keine Vorstellungen geben. Die Darsteller brauchen eine kreative Auszeit. 

Lesezeit 1 Minute
Die Aufführung des Theatervereins „FeinHerb theater + musik“ aus Ellenz-Poltersdorf, die gewöhnlich jedes Jahr zwei Wochen vor Ostern stattfindet, fällt in diesem Jahr aus. Als Begründung werden organisatorische und zeitliche Engpässe genannt, die es den Akteuren unmöglich machen, ein Stück in gewohnter Qualität vorzubereiten.

