Wohnen in Schalkenmehren
Dieses Eifeler Haus hat viele Geschichten zu erzählen
Das Kellisch-Haus in Schalkenmehren von der Straßenseite aus gesehen.
Das Kellisch-Haus in Schalkenmehren von der Straßenseite aus gesehen.
Christina Bents

Schmal gebaut und immer wieder erweitert: Helga Kremer hat das Kellisch-Haus gekauft, Tochter Elke hat es renoviert, um es als Ferienwohnung zu vermieten. Welche Überraschungen es bietet.

Lesezeit 3 Minuten
Gleich im Eingangsbereich des „Kellisch-Hauses“ gibt es mehrere Überraschungen. Zum einen ist er sehr geräumig, ein großes, weißes Karussellpferd mit rotem Sattel steht frei in einer Ecke und ein grüner Einbauschrank mit Glaselementen lenkt die Blicke auf sich.
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