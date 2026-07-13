Dieses Eifeler Haus hat viele Geschichten zu erzählen
Schmal gebaut und immer wieder erweitert: Helga Kremer hat das Kellisch-Haus gekauft, Tochter Elke hat es renoviert, um es als Ferienwohnung zu vermieten. Welche Überraschungen es bietet.
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Gleich im Eingangsbereich des „Kellisch-Hauses“ gibt es mehrere Überraschungen. Zum einen ist er sehr geräumig, ein großes, weißes Karussellpferd mit rotem Sattel steht frei in einer Ecke und ein grüner Einbauschrank mit Glaselementen lenkt die Blicke auf sich.