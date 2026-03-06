FDP-Kandidat aus der Eifel Dieser Kasper aus Dünfus hat Bock, etwas zu bewegen Brigitte Meier 06.03.2026, 12:00 Uhr

i Carsten Kasper aus Dünfus bewirbt sich als Direktkandidat der FDP um einen Sitz im rheinland-pfälzischen Landtag. Brigitte Meier

Für die FDP will Carsten Kasper aus Dünfus ein Landtagsmandat erringen. Unsere Zeitung hat mit im darüber gesprochen, was ihm wichtig ist - in der Politik und im Leben generell.

Ein politisches Mandat schwebt ihm nicht vor, als Carsten Kasper aus Dünfus im Jahr 2017 in die FDP eintritt, aber er will „Farbe bekennen“. Die wachsenden politischen Strömungen „in die falsche Richtung“ weltweit und in Deutschland veranlassen den jungen Mann aus der Eifel, sich der Partei anzuschließen, die für persönliche Freiheit steht.







