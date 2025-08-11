In einem Dauner Stadtteil wird gerade Hochwasserschutz betrieben, und dazu der Spielplatz am Bach verschönert. Warum das Vorhaben dennoch so manche Frage aufwirft.

Sie haben es wirklich getan, haben den wirklich sehr schön gewordenen neuen Platz an der Mündung des Pützbachs in die Lieser in Daun-Gemünden eingezäunt. Aus Versicherungsgründen, wie die VG-Verwaltung Daun auf Nachfrage wissen lässt. Und schon ist der sehr schöne Platz gar nicht mehr so schön. Wer will schon hinter Gittern sitzen, um Naturidylle zu erleben?

Es ist viel passiert in den vergangenen Wochen an dieser kritischen Stelle, an der in den angrenzenden Häusern bei Hochwasser oder Starkregen oft die Keller vollliefen. Die Einmündung des Bachs in den Fluss ist bereits verbessert worden: Er trifft nun nicht mehr frontal in den Fluss, sondern passiert eine Kurve in Fließrichtung der Lieser.

i Der neugestaltete Platz an der Einmünung des Pützbaches in die Lieser in Daun-Gemünden, wo die Kinder sehr gerne am Wasser spielen, ist eingezäunt worden. Laut Verwaltung aus Versicherungsgründen. Mario Hübner

Auch das Ufer wurde großflächig abgegraben, damit der Bach mehr Platz hat, die Böschung von der Spielplatzseite nicht mehr so steil ist – und die Kinder besser ans Wasser kommen, um dort zu spielen.

Neuer Platz am Pützbach wird gut angenommen

Denn neben dem eigentlichen Hochwasserschutz galt auch der Renaturierung des Baches und dem Erlebbarmachen des Gewässers ein Hauptaugenmerk. Zu diesem Zweck wurden mehrere große Steinquader als Sitzmöglichkeiten in die Böschung integriert, zudem dicke Steinquader ins Bachbett gelegt, damit die Kinder dort direkt am Wasser spielen können und von der einen auf die andere Bachseite kommen.

Sieht alles toll aus. Sagt auch Ortsvorsteher Hermann Schüller: „Der Platz ist richtig toll geworden. Und er wird von den Kindern bereits sehr gut angenommen.“

i So sieht die Metallbrüstung der Brücke über die Lieser in Daun-Gemünden aus, für die die schöne Steinbrüstung weichen musste. Sie ist aber offenbar doch nicht mobil. Das war aber so ausgeschrieben worden - für einen besseren Hochwasserschutz. Mario Hübner

In der Tat herrscht in dem neugestalteten Areal reges Treiben: Eltern sitzen auf den Bänken oder Steinquadern oder stehen oben an der Böschung, derweil die Kinder unten am Bach munter spielen: Sie spazieren über die eigens zu diesem Zweck ins Bachbett gesetzten Steinquader von einem Ufer ans andere, sammeln Steine im Wasser oder stauen den Bach ein wenig auf. Sie lachen, planschen, rufen sich gegenseitig etwas zu und entdecken immer wieder Neues.

Ortsvorsteher kritisiert Vorgaben der Versicherung

„Und jetzt soll das alles eingezäunt werden – mit einem Törchen in der Mitte“, sagt der Ortsvorsteher. „Soll eine Vorgabe der Versicherung sein“, fügt er hinzu – nicht ohne direkt kundzutun, was er davon hält: „So ein Unsinn.“ Er könne ja vielleicht noch verstehen, wenn direkt an der Brücke zum Spielplatz ein Zaunelement und an der Seite zur Lieser, wo die Böschung steil ist, ein Zaun aufgestellt würde. „Aber dort, wo extra die Sitzstufen hingebaut wurden, braucht es doch keinen teuren Zaun“, sagt Schüller.

Zumal andernorts wie in Pützborn, gut zwei Kilometer bachaufwärts, oder in Gerolstein an der Kyll ja auch Spielplätze direkt am Wasser liegen würden – und dort nirgends ein Zaun steht beziehungsweise zur Pflicht erklärt wurde. Schüller: „Ich war von Anfang an dagegen. Aber mir hat man gesagt, dass es eine Auflage ist.“

Drehknopf außerhalb der Reichweite von Kindern

Seine andere Sorge, wer das Törchen denn stets auf- und abschließen soll, hat sich zerstreut: Laut Verwaltung wird das Törchen mit einem Drehknopf außerhalb der Reichweite von Kindern versehen, sodass die Eltern sie rein- und rauslassen könnten.

Auch zur Brücke gibt es Fragen. Inzwischen ist die massive und schmucke Steinbrüstung abgerissen worden, das neue Metallgeländer steht zur Montage bereit. Es setzt sich aus mehreren, äußerst massiven Einzelteilen zusammen, die seitlich ineinandergesteckt sind und zusätzlich im Betonfundament verschraubt werden.

Auch das neue Brückengitter stößt auf Kritik

Vorgabe – und Grund für die Beseitigung der Steinbrüstung – war, dass Teile der Brücke rasch demontierbar sind. Damit sie vor einem Hochwasser schnell abgebaut werden kann, damit sich dort kein Treibgut verfängt und das Wasser besser abfließen kann.

Beim Anblick der massiven Brückenteile aus Metall, die eben nicht einfach nach oben herausgezogen werden können wie bei einer Spundwand, sagt Ortsvorsteher Schüller: „Wie soll da auch nur ein Teil zügig demontiert werden? Das ist unmöglich, viel zu schwer! Wir haben drei Mann gebraucht, um auch nur ein Teil bewegen zu können.“ Sein Fazit: „Dann hätten wir auch die alte Steinbrücke behalten und viel Geld sparen können.“

Fehlplanung oder nicht?

Unsere Zeitung hat der VG-Verwaltung in Daun zentrale Fragen zum Hochwasserschutzprojekt in Daun-Gemünden gestellt:

Handelt es sich bei der massiven Metallbrüstung der Brücke um eine Fehlkonstruktion?

Nein. Das neue Metallgeländer ist demontierbar. Laut Angaben des zuständigen Ingenieurbüros kann es von fünf Personen innerhalb von etwa ein bis zwei Stunden abgebaut werden. Die Demontage erfolgt im Rahmen eines Stecksystems – jedes einzelne Element ist separat abnehmbar. Eine entsprechende Einweisung oder Übung erfolgt vorab.

Was kostet die neue Brüstung samt Montage und dem dazu erforderlichen Umbau der Brücke?

Die Gesamtkosten betragen rund 41.000 Euro. Davon werden 60 Prozent durch Fördermittel abgedeckt.

Der schön gestaltete Platz hin zum Pützbach ist eingezäunt worden. Warum?

Die Einzäunung ist eine versicherungstechnische Auflage, die sowohl vom Spielplatzprüfer als auch von der Versicherung vorgegeben wurde. Grundlage ist die DIN-Norm 18034, die vorschreibt, dass Spielplätze an Gewässern mit einer Tiefe von mehr als 40 Zentimetern einzufrieden sind. Auch verfügt der Spielplatz über eine Steilböschung zum Gewässer hin, sodass er eingezäunt werden muss. Dieser Zaun ist im Übrigen demontierbar, um bei Hochwasser flexibel reagieren zu können.

Warum war das beim Platz in Pützborn oder auch dem großen Spielplatz im Kyllpark in Gerolstein nicht so?

Die Einzäunung eines Spielplatzes richtet sich nach versicherungsrechtlichen Vorgaben sowie den einschlägigen Anforderungen der DIN-Norm für Spielplätze. Dabei sind die konkreten örtlichen Gegebenheiten maßgeblich – etwa die Nähe zu Gefahrenquellen wie Straßen, Gewässern oder Steilböschungen. So kann es sein, dass beispielsweise im Kyllpark in Gerolstein andere Rahmenbedingungen vorliegen. Der Spielplatz in Pützborn befindet sich zwar in der Nähe eines Gewässers, jedoch nicht in unmittelbarer Reichweite des bespielbaren Bereichs, der nach DIN-Norm maßgeblich ist.

Wird dadurch nicht der Zweck des Platzes (das Gewässer – vor allem für Kinder – erlebbar zu machen) ad absurdum geführt?

Nein, das Gewässer bleibt weiterhin erlebbar. Unter Aufsicht können Kinder nach wie vor das Wasser erkunden und am Bach spielen. Der Zugang ist durch ein Tor möglich, das mit einem Drehknauf ausgestattet ist, der für Kleinkinder nicht erreichbar ist. Die Einzäunung dient vor allem dazu, unbeaufsichtigte Kinder vor einem möglichen Sturz ins Wasser zu schützen.

Handelt es sich um eine Fehlplanung?

Nein. Die Gestaltung und Ausstattung des Geländes sind das Ergebnis umfangreicher Abstimmungen mit Fachleuten. Alle Maßnahmen wurden entsprechend geprüft und genehmigt. Sicherheit und Erlebniswert wurden dabei gleichermaßen berücksichtigt.