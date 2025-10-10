Beim LBM-Neubau in Cochem wurde Richtfest gefeiert. Nach jahrzehntelanger Planung geht es mit dem 20-Millionen-Euro-Projekt nun endlich voran. Wir haben nachgefragt, welche Vorteile das Gebäude für die Mitarbeiter bringt.
Lesezeit 2 Minuten
Mit Baukosten von rund 20 Millionen Euro gehört der Neubau des LBM im Markweg gegenüber dem städtischen Bauhof im Cochemer Stadtteil Cond zu den Großprojekten in der Region. Jahrzehntelang wurde geplant, bis im vorigen Jahr im April mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.