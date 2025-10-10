Nach Richtfest beim LBM Diese Vorteile bietet der Neubau in Cochem-Cond 10.10.2025, 14:00 Uhr

i Bernd Cornely, Leiter des LBM Cochem, erklärt die Vorteile, die der Neubau für die Mitarbeiter bringt. Ulrike Platten-Wirtz

Beim LBM-Neubau in Cochem wurde Richtfest gefeiert. Nach jahrzehntelanger Planung geht es mit dem 20-Millionen-Euro-Projekt nun endlich voran. Wir haben nachgefragt, welche Vorteile das Gebäude für die Mitarbeiter bringt.

Mit Baukosten von rund 20 Millionen Euro gehört der Neubau des LBM im Markweg gegenüber dem städtischen Bauhof im Cochemer Stadtteil Cond zu den Großprojekten in der Region. Jahrzehntelang wurde geplant, bis im vorigen Jahr im April mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.







