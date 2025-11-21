Goethe, Otto, Katy Perry & Co.
Diese Stars waren schon Touri an Mosel, Eifel und Rhein
Illustration mit Göthe, Otto Walkes und Katy Perry vor einer Landschaftsaufnahme der Stadt Cochem.
Kevin Rühle. Fotos: dpa/Jonathan Brady, Marti

Den Kaulitz-Zwillingen hat es in Cochem gefallen. Und sie sind nicht die Einzigen: Mehr Stars und Sternchen haben an der Mosel, am Rhein oder in der Eifel schon Urlaub gemacht. 

Erst vergangene Woche waren Bill und Tom Kaulitz, die mit der Band Tokio Hotel berühmt wurden, an der Mosel unterwegs: Sie tauschten Hollywood gegen Cochem ein und nahmen hier eine Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills“ auf. Wie sie erzählen, besuchten sie eine Ritterburg – die Reichsburg – und machten eine Schifffahrt auf der Mosel.

