Der März hat in Cochem-Zell mehr zu bieten, als Spannung für Politikfans bei der Landtagswahl. Das zeigt ein Blick in den Veranstaltungskalender. Unsere Redaktion hat einige Tipps zusammengeschrieben.
Lesezeit 3 Minuten
Mit den ersten wärmeren Tagen kündigt sich in der Region langsam der Frühling an. Auch im März gibt es wieder verschiedene Veranstaltungen, die zum Besuch einladen. Märkte, Wanderungen, kulturelle Angebote und kulinarische Veranstaltungen bieten Gelegenheiten, die Region zu entdecken und gemeinsam Zeit zu verbringen.