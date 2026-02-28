Veranstaltungstipps Diese sechs Events in Cochem-Zell lohnen sich im März Maja Schmidt 28.02.2026, 06:00 Uhr

i Spannende Veranstaltungen stehen im März an, ob Wanderungen, Märkte oder aber Kulinarisches. Anzhela/stock.adobe.com, Jens Fiedermann/Archiv, Kevin Rühle/Archiv (3)

Der März hat in Cochem-Zell mehr zu bieten, als Spannung für Politikfans bei der Landtagswahl. Das zeigt ein Blick in den Veranstaltungskalender. Unsere Redaktion hat einige Tipps zusammengeschrieben.

Mit den ersten wärmeren Tagen kündigt sich in der Region langsam der Frühling an. Auch im März gibt es wieder verschiedene Veranstaltungen, die zum Besuch einladen. Märkte, Wanderungen, kulturelle Angebote und kulinarische Veranstaltungen bieten Gelegenheiten, die Region zu entdecken und gemeinsam Zeit zu verbringen.







Artikel teilen

Artikel teilen