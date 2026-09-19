Burg, Bahnhof oder gleich ein ganzes Spaßbad? So manche ungewöhnliche Immobilie in der Region steht auf Internetseiten zum Verkauf – manche schon für 1 Euro, andere für mehrere Millionen Euro.
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In der Region von Koblenz bis Cochem stehen ungewöhnliche Immobilien zum Verkauf – manche schon für 1 Euro, andere für mehrere Millionen Euro. Hat jemand Interesse an einem Bahnhof, einer Burg oder einem Schloss?Für schlappe 425.000 Euro kann man derzeit das Bahnhofsgebäude in Cochem erwerben.