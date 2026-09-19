Von Alf und Cochem bis Koblenz
Diese Immobilien gibt’s für 1 Euro – oder 2,7 Millionen
Das Bahnhofsgebäude in Cochem kann man derzeit für etwa eine halbe Million Euro erwerben.
Das Bahnhofsgebäude in Cochem kann man derzeit für etwa eine halbe Million Euro erwerben.
Ulrike Platten-Wirtz

Burg, Bahnhof oder gleich ein ganzes Spaßbad? So manche ungewöhnliche Immobilie in der Region steht auf Internetseiten zum Verkauf – manche schon für 1 Euro, andere für mehrere Millionen Euro. 

Lesezeit 4 Minuten
In der Region von Koblenz bis Cochem stehen ungewöhnliche Immobilien zum Verkauf – manche schon für 1 Euro, andere für mehrere Millionen Euro. Hat jemand Interesse an einem Bahnhof, einer Burg oder einem Schloss?Für schlappe 425.000 Euro kann man derzeit das Bahnhofsgebäude in Cochem erwerben.
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