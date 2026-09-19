Von Alf und Cochem bis Koblenz Diese Immobilien gibt’s für 1 Euro – oder 2,7 Millionen Stefanie Braun 19.09.2026, 11:00 Uhr

i Das Bahnhofsgebäude in Cochem kann man derzeit für etwa eine halbe Million Euro erwerben. Ulrike Platten-Wirtz

Burg, Bahnhof oder gleich ein ganzes Spaßbad? So manche ungewöhnliche Immobilie in der Region steht auf Internetseiten zum Verkauf – manche schon für 1 Euro, andere für mehrere Millionen Euro.

In der Region von Koblenz bis Cochem stehen ungewöhnliche Immobilien zum Verkauf – manche schon für 1 Euro, andere für mehrere Millionen Euro. Hat jemand Interesse an einem Bahnhof, einer Burg oder einem Schloss?Für schlappe 425.000 Euro kann man derzeit das Bahnhofsgebäude in Cochem erwerben.







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