Immobilien an der Mosel: Diese Hotels in Bernkastel-Kues stehen zum Verkauf
Immobilien an der Mosel
Diese Hotels in Bernkastel-Kues stehen zum Verkauf
Mehrere Hotels sind derzeit in Bernkastel-Kues zu haben. Doch nicht jeder Verkäufer gibt sich zu erkennen ...
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Wie heiße Semmeln müssten sie eigentlich über die Theke gehen, die Hotels in einer Touristenhochburg wie Bernkastel-Kues. So meint man zumindest. Und doch gibt es einige Häuser, die teils neu, teils schon längere Zeit zu haben sind und auf engagierte Gastgeber warten.