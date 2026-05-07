Immobilien an der Mosel
Diese Hotels in Bernkastel-Kues stehen zum Verkauf
Das Hotel-Restaurant Kastel, ehemals Germania, nahe des Marktplatzes in Bernkastel-Kues, steht zum Verkauf.
Das Hotel-Restaurant Kastel, ehemals Germania, nahe des Marktplatzes in Bernkastel-Kues, steht zum Verkauf.
Hans-Peter Linz

Mehrere Hotels sind derzeit in Bernkastel-Kues zu haben. Doch nicht jeder Verkäufer gibt sich zu erkennen ...

Lesezeit 2 Minuten
Wie heiße Semmeln müssten sie eigentlich über die Theke gehen, die Hotels in einer Touristenhochburg wie Bernkastel-Kues. So meint man zumindest. Und doch gibt es einige Häuser, die teils neu, teils schon längere Zeit zu haben sind und auf engagierte Gastgeber warten.

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