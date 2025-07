Leerstände, wachsender Druck durch Onlinehandel, Schmuddelecken – all das will Daun nicht länger hinnehmen. Fünf Maßnahmen, mit denen die Stadt den Herausforderungen trotzen will.

Daun. „Wir wehren uns – und wir geben nicht auf“, brachte es Stadtbürgermeister Friedhelm Marder in der jüngsten Stadtratssitzung unmissverständlich auf den Punkt. Die Stadt will sich von Leerständen, dem Onlinehandel und dem veränderten Einkaufsverhalten nicht unterkriegen lassen. Stattdessen setzt Daun auf neue Ideen und Projekte, um die Innenstadt wieder stärker zum Treffpunkt für alle Menschen zu machen – zum Einkaufen, zum Erleben, zum Begegnen.

Julia Lenartz (SPD) stellte die Pläne vor. Wichtig sei ein umfassendes Konzept zum Innenstadtmarketing. Dafür hat sich die Stadt einiges vorgenommen:

1. Die Innenstadt sichtbar machen – mit Film und Social Media

Mit einem professionellen Imagefilm und einer durchdachten Online-Kampagne soll Daun wieder ins Rampenlicht rücken. Die Kreisstadt zeigt in dem Werbefilm, was sie kann und was sie so besonders macht: In Daun gibt es Lebensqualität, Engagement und Gemeinschaft.

Ergänzt wird der Spot durch eine moderne Social-Media-Kampagne, mit der Daun auch online stärker sichtbar wird und Menschen für einen Besuch begeistern will. Daun müsse als Standort attraktiv erscheinen, damit sich Menschen dort niederließen, betonte Lenartz.

i Die Verantwortlichen der Stadt Daun wollen mit konkreten Projekten gegen Leerstand vorgehen und für mehr Attraktivität sorgen – unter anderem durch einen besseren Internetauftritt, eine Radinfrastruktur, eine Veranstaltungsreihe und Pop-up-Stores, die zumindest kurzfristig für Wiederbelebung sorgen sollen. TV/Susanne Stumm

2. Entdeckertour mit QR-Codes – Stadtgeschichte digital erleben

An markanten Ecken der Stadt soll eine interaktive Entdeckertour entstehen. Wer scannt (siehe Info), erhält Geschichten, Videos oder Hörtexte – Daun wird damit zum Erlebnisraum für Bürger und Gäste.

3. „Dauner Feierabend“ – Kultur trifft Geselligkeit

Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Dauner Feierabend“ will die Stadt Leben auf Plätze und Straßen bringen. Geplant sind regelmäßige Veranstaltungen mit lokalen Künstlern. In entspannter Atmosphäre und mit kühlen Getränken soll es Treffpunkte für alle Generationen geben – und eine Bühne auch für junge Talente aus Schulen und Musikschule.

4. Pop-up-Shops gegen Leerstand

Ein besonderes Anliegen ist der Stadt die Bekämpfung des Leerstandes. Frischen Wind bekommen sollen leer stehende Ladenlokale mit sogenannten Pop-up-Shops. Mit diesen Geschäften „auf Zeit“ soll kreativen Köpfen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Geschäftsideen unkompliziert für einen Monat zu testen.

Dies kann für mutige Existenzgründer ein echter Anreiz sein, einen Laden dauerhaft zu eröffnen. Auch Zuschüsse zur Ladenmiete für Neugründer könnten helfen, aktuelle Leerstände zu reduzieren.

5. Rad- und Fußwegenetz nimmt Fahrt auf

Zum innerstädtischen Konzept gehört schließlich auch der Ausbau des Rad- und Fußverkehrs, der bereits seit zwei Jahren angedacht ist. Bisher scheiterten diese Pläne an der angespannten Finanzlage der Stadt.

Mit dem Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz hat Daun jetzt die Chance, die Pläne für vergleichsweise wenig Geld zu realisieren. Mit dem Modellvorhaben stellt das Land fünf Millionen Euro für Städte bereit, die neue Wege gehen wollen. Bis zu 500.000 Euro kann jede Stadt bekommen, bei einer Förderquote von 90 Prozent.

Das Maßnahmenpaket, das sich Daun für seine Innenstadt überlegt hat, beläuft sich auf etwa 400.000 Euro. Die Kosten bleiben für die kommunale Kasse durch das Förderprogramm also relativ gering. Lenartz appellierte an die Mitglieder des Stadtrates, sich auf die Arbeit, die innovative Projekte mit sich bringe, einzulassen.

Besonders wichtig sei darüber hinaus die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Vorschläge und Ideen sollen mit in die Planung aufgenommen werden. So will man sicherstellen, dass die Maßnahmen zu den Menschen vor Ort passen. Für Bürgermeister Marder steht fest: „Daun kämpft für seine Innenstadt und gibt sich nicht geschlagen.“