Schon mal in einer Klosterruine Party gemacht? Am 12. Juli gibt es in der Nähe von Neef ein Konzert mit Rock, Pop und Funk. Im kommenden Monat finden überall an der Mosel Feste und Feiern statt – hier eine kleine Auswahl.

An der Mosel lässt sich der Sommer doch am schönsten feiern. Selbst das kleinste Fest wird durch strahlenden Sonnenschein, ein gutes Glas Wein und die passende musikalische Begleitung zum absoluten Highlight. Der Veranstaltungskalender im Kreis Cochem-Zell ist aktuell prall gefüllt. Wir haben uns fünf Feste und Feiern im Juli angeschaut, die tolle Partystimmung versprechen.

Los geht es am Donnerstag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr in Bullay. Die Veranstaltungsreihe „ Summer in the City on tour “ macht ihren vierten Stopp im Weingut Sturm-Pargen. An insgesamt sechs Terminen soll der Sommer an der Mosel gefeiert werden. Die Tourist-Information Zeller Land verspricht „Livemusik, spritzige Weine und coole Drinks.“ In Bullay ist dabei der Künstler und Saxofonist Marius Herges zu Gast. Weitere Termine der Veranstaltungsreihe sind am Donnerstag, 7. August, und Donnerstag, 18. September.

i Beim Weinfest mit Oldtimerschleppertreffen in Senheim winkt als Hauptgewinn ein Traktor aus dem Jahr 1952. Peter Meuer (Archiv). Peter Meuer

Das erste Wochenende im Juli beginnt mit dem bekannten Weinlagenfest in Cochem-Cond. Von Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, können Besucher und Einheimische zugleich vom Moselufer aus den schönen Blick auf die Altstadt und die Reichsburg genießen und dabei Weine der lokalen Winzer probieren. D as Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Samstag und Sonntag schon um 11 Uhr, wie es auf der Internetseite der Tourist-Information Ferienland Cochem heißt.

Zeitgleich wartet Senheim wieder gespannt auf das große Weinfest mit Oldtimerschleppertreffen. Liebhaber von restaurierten Traktoren, Pkw und Motorrädern präsentieren bei einer morgendlichen Orientierungsfahrt am Samstag, 5. Juli, und einem Schlepperumzug am Sonntag, 6. Juli, ihren ganzen Stolz. Die amtierende Weinkönigin samt Weingott Bacchus und Gefolge bescheren dem Moseldorf ebenfalls einen Besuch, wie die Gemeinde auf ihrer Internetseite erklärt. Am Sonntag können Besucher zudem bei einer Verlosung abstauben – Hauptpreis ist ein Traktor aus dem Jahr 1952. Noch bis Montag, 7. Juli, wird in dem Moselort das Weinfest gefeiert.

i In Pommern findet schon länger das Uferrock-Festival statt, bei dem Fans aus ganz Deutschland an die Mosel pilgern. Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle

Fans von Rock, Pop, Funk und Wein dürfen sich auf das Konzert in der Klosterruine Stuben in der Nähe von Neef freuen. Am Samstag, 12. Juli, tritt dort ab 19.30 Uhr die Band From Da Soul mit einer „powergeladenen Show“ auf, teilt die Tourist-Information Zeller Land mit – die besten Weine aus der Calmont-Region dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse werden 25 Euro fällig.

Am Freitag, 18. Juli, und Samstag, 19. Juli, verwandelt sich Pommern erneut zum Mekka für Rockfans aus ganz Deutschland. Beim bekannten Uferrock treten in diesem Jahr Soulstrike, Ra’s Dawn und Linkin Revolution auf, genau wie No Sky July, Monotoni, Whatsername und Demon’s Eye. Tickets und weitere Informationen zu dem Event gibt es unter www.uferrock.de.