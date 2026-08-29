Der Herbst steht bald in den Startlöchern. In Cochem-Zell feiert man das Ende des Sommers und heißt die neue Jahreszeit willkommen. Sieben Tipps, wo man sich die Zeit vertreiben kann.
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Mit dem September geht der Veranstaltungssommer in der Region langsam in den Herbst über. Noch einmal stehen Märkte und traditionelle Feste auf dem Programm, zugleich bieten Konzerte und Theaterabende Gelegenheit für kulturelle Abwechslung. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt, die den Herbstbeginn verschönern können.