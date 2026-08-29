Tipps aus der Redaktion
Diese Events lohnen sich im September in Cochem-Zell
Im September stehen einige Veranstaltungen an, die den Herbst einläuten.
Im September stehen einige Veranstaltungen an, die den Herbst einläuten.
Collage: Kevin Rühle

Der Herbst steht bald in den Startlöchern. In Cochem-Zell feiert man das Ende des Sommers und heißt die neue Jahreszeit willkommen. Sieben Tipps, wo man sich die Zeit vertreiben kann.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem September geht der Veranstaltungssommer in der Region langsam in den Herbst über. Noch einmal stehen Märkte und traditionelle Feste auf dem Programm, zugleich bieten Konzerte und Theaterabende Gelegenheit für kulturelle Abwechslung. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt, die den Herbstbeginn verschönern können.
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