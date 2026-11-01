Tipps aus der Redaktion
Diese Events lohnen sich im November in Cochem-Zell
Noch im November beginnt der Cochemer Weihnachtsmarkt.
Noch im November beginnt der Cochemer Weihnachtsmarkt.
Kevin Rühle

Was ist eine gute Abwechslung, wenn man es sich in der dunklen, kalten Jahreszeit mal nicht auf der Couch gemütlich machen will? Hier sind sechs Veranstaltungstipps für den November.

Lesezeit 2 Minuten
Im November wird es in der Region dem Wetter entsprechend gemütlicher. Während die letzten Weinveranstaltungen der Saison noch einmal zum gemeinsamen Feiern einladen, beginnt Ende des Monats bereits die Adventszeit. Unsere Redaktion hat einige Termine zusammengestellt, die den November im Kreis Cochem-Zell noch abwechslungsreicher gestalten könnten:1 Cochemer Weinherbst: Vom 6. bis 8. November lädt der Cochemer Weinherbst zum ...
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