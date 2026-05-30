Regionale Veranstaltungstipps
Diese Events lohnen sich im Juni in Cochem-Zell
Veranstaltungstipps für Cochem-Zell: Was sich im Juno besonders lohnt. Fotos: Adobe Stock, Kevin Rühle, Daniel Rühle, Tom Esser
Veranstaltungstipps für Cochem-Zell: Was sich im Juno besonders lohnt. Fotos: Adobe Stock, Kevin Rühle, Daniel Rühle, Tom Esser
Kevin Rühle

Sommer, Sonne, Freizeitspaß – die warme Jahreszeit, die für Wetterfrösche schon mit dem 1. Juni beginnt, bedeutet auch an der Mosel, in Eifel und Hunsrück: Es gibt viele Veranstaltungen, die vor die eigene Haustür locken. Das sind einige Tipps.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Juni startet in der Region die Zeit der großen Sommerveranstaltungen. Zwischen Weinfesten, Kultur und Musik gibt es in den kommenden Wochen zahlreiche Möglichkeiten, Zeit im Freien zu verbringen und die Region im Sommer zu erleben. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt, die einen Überblick über einige Termine im Juni gibt.

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Kreis Cochem-ZellFreizeit

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