Diese Events in Cochem-Zell stehen im Januar an

Ob Advent, Weihnachten oder Silvester: Es war viel los. Im Januar mögen es viele Menschen deswegen etwas ruhiger. Und wer dennoch zum Beginn des neuen Jahres etwas erleben möchte, kann im Veranstaltungskalender im Kreis Cochem-Zell fündig werden.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der lebhaften Advents- und Weihnachtszeit startet der Januar in der Region ruhiger. Dennoch laden ausgewählte Veranstaltungen dazu ein, gemeinsam ins neue Jahr zu starten. Und das mit Musik, winterlichen Spaziergängen und besonderen Ausflugszielen.