Diese Events in Cochem-Zell stehen im Januar an

31.12.2025, 12:00 Uhr

i Zu Beginn des Jahres ist in Cochem-Zell so einiges los: So ist die Glühweinsaison ist im Kreis auch im Januar noch nicht beendet. Zwei Glühweinwanderungen stehen bis Monatsmitte auf dem Programm. Daneben gibt's spannende Führungen im Bundesbank-Bunker, Konzertabende, Neujahrsempfänge und sogar einen Weihnachtsmarkt zu entdecken. Kevin Rühle

Ob Advent, Weihnachten oder Silvester: Es war viel los. Im Januar mögen es viele Menschen deswegen etwas ruhiger. Und wer dennoch zum Beginn des neuen Jahres etwas erleben möchte, kann im Veranstaltungskalender im Kreis Cochem-Zell fündig werden.

Nach der lebhaften Advents- und Weihnachtszeit startet der Januar in der Region ruhiger. Dennoch laden ausgewählte Veranstaltungen dazu ein, gemeinsam ins neue Jahr zu starten. Und das mit Musik, winterlichen Spaziergängen und besonderen Ausflugszielen.







