Veranstaltungstipps
Diese Events in Cochem-Zell lohnen sich im Oktober
In Cochem-Zell stehen im Herbst einige passende Veranstaltungen an, die nach draußen locken.
In Cochem-Zell stehen im Herbst einige passende Veranstaltungen an, die nach draußen locken.
Mit *HPS* auf Reisen/stock.adobe.com; Birgit Pielen, Alexander Rüsche/dpa, Kevin Rühle (2)

Wie kann man sich den Herbst schöner gestalten, wenn es plötzlich grau wird und das Wetter von warm zu kalt wechselt? Wir haben einige Veranstaltungstipps zusammengestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Oktober kommt der Herbst nun endgültig in die Region und mit ihm einige Veranstaltungen. Passend zur Jahreszeit gehören Federweißer, traditionelle Märkte und herbstliche Genüsse zum Programm. Gleichzeitig bietet der Veranstaltungskalender mit Konzerten, Wanderungen und Kabarett auch kulturelle Abwechslung.
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