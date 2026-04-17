Neben den Rosa Wochen bietet der Wild- und Freizeitpark Klotten seinen Besuchern 2026 noch weitere spannende Events. Von der Schulstart-Aktion über Gruselspaß an Halloween bis hin zu Weihnachtsveranstaltungen: Das steht im Klotti-Park an.
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Noch bis zum 30. April finden im Wild- und Freizeitpark Klotten die Rosa Wochen statt, in denen soziale Einrichtungen einen vergünstigten Eintritt bekommen. Doch bei dieser Veranstaltung bleibt es 2026 nicht – die Besucher können sich in diesem Jahr noch auf weitere Events freuen.