Nach Rückkehr der Rosa Wochen Diese Events finden 2026 im Klotti-Park statt Kim Fauss 17.04.2026, 13:40 Uhr

i Der Wild- und Freizeitpark Klotten bietet seinen Besuchern das ganze Jahr über verschiedene Events und Aktionen. Was steht 2026 auf dem Programm? Annika Wilhelm (Archiv). Annika Wilhelm

Neben den Rosa Wochen bietet der Wild- und Freizeitpark Klotten seinen Besuchern 2026 noch weitere spannende Events. Von der Schulstart-Aktion über Gruselspaß an Halloween bis hin zu Weihnachtsveranstaltungen: Das steht im Klotti-Park an.

Noch bis zum 30. April finden im Wild- und Freizeitpark Klotten die Rosa Wochen statt, in denen soziale Einrichtungen einen vergünstigten Eintritt bekommen. Doch bei dieser Veranstaltung bleibt es 2026 nicht – die Besucher können sich in diesem Jahr noch auf weitere Events freuen.







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