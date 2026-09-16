„Er ging unter wie ein Stein“ Diese Elfjährige rettet kleinen Jungen vorm Ertrinken 16.09.2026, 08:00 Uhr

i Die elfjährige Klara mit Rettungsboje im Schwimmbad in Steineberg. Lydia Vasiliou

Es ist ein Tag im August, die Sonne scheint, die Schwimmbäder sind überfüllt. So auch das Freibad in Manderscheid, in dem Klara Kleibert aus Schönbach zur Lebensretterin wird.

An diesem heißen Tag im August ist das Freibad in Manderscheid sehr gut besucht. Es sind noch Sommerferien und auch die elfjährige Klara Kleibert aus Schönbach (Vulkaneifel) ist mit Oma, Patenonkel und ihren Cousins dort. Die Kinder tummeln sich im 1,80 Meter tiefen Schwimmerbecken und haben ihren Spaß.







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