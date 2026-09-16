Diese Elfjährige rettet kleinen Jungen vorm Ertrinken
Es ist ein Tag im August, die Sonne scheint, die Schwimmbäder sind überfüllt. So auch das Freibad in Manderscheid, in dem Klara Kleibert aus Schönbach zur Lebensretterin wird.
Lesezeit 4 Minuten
An diesem heißen Tag im August ist das Freibad in Manderscheid sehr gut besucht. Es sind noch Sommerferien und auch die elfjährige Klara Kleibert aus Schönbach (Vulkaneifel) ist mit Oma, Patenonkel und ihren Cousins dort. Die Kinder tummeln sich im 1,80 Meter tiefen Schwimmerbecken und haben ihren Spaß.