Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das Kleinmaßnahmenprogramm für die Cochem-Zeller Kreisstraßen für dieses und für das kommende Jahr verabschiedet. Für dieses Jahr sind danach zwei Maßnahmen mit einem Volumen von 164.000 Euro vorgesehen, für das kommende Jahr stehen weitere fünf Vorhaben mit einem Volumen von fast 400.000 Euro auf dem Programm.

Das größte Projekt in diesem Jahr sind Arbeiten an der K 18 zwischen Brauheck und Cochem. Im betreffenden Streckenabschnitt im oberen Bereich der Kreisstraße kam es mittlerweile aufgrund der hohen Verkehrsbelastung dieser Verbindungsstraße von der Eifel an die Mosel zu Fahrbahnsetzungen, weswegen der Fahrbahnrand stabilisiert werden muss. Hierfür sind insgesamt 160.000 Euro eingeplant. Daneben gibt es noch Restarbeiten an der Nordbrücke in Cochem. Hier ist der Hohlkasten durch Vogelkot stark verschmutzt und bedarf einer Reinigung. Dafür sind 4000 Euro vorgesehen. Als Hohlkästen werden im Bauwesen Träger bezeichnet, deren Querschnitt einen Hohlraum umschließt, ist in der Onlineenzyklopädie Wikipedia nachzulesen.

i An der Nordbrücke in Cochem muss Vogelkot entfernt werden. Dies soll dieses Jahr erfolgen. Junker Dieter

Stützwände an K 42 in Beilstein in schlechtem Zustand

Im kommenden Jahr stehen dann Arbeiten an der K 42 im Bereich Beilstein an. Hier geht es um die dortigen Stützwände, die mittlerweile in einem schadhaften Zustand sind. Dieses Vorhaben war eigentlich schon für das 2023 vorgesehen, aufgrund von Kostensteigerungen bei anderen Kreismaßnahmen sowie weiterer wichtiger Projekte ist die Ausführung jetzt aber erst für das Jahr 2026 geplant. Insgesamt sind hier 160.000 Euro eingeplant.

Weitere Vorhaben für das kommende Jahr sind Fahrbahninstandsetzungen an drei Straßen, einmal an der K11 in der Ortsdurchfahrt Eppenberg (50.000 Euro), dann an der K 26 in der Ortsdurchfahrt Roes (95.000 Euro) und schließlich an der K 34 in der Ortsdurchfahrt Valwig sowie an der Weiterführung zum Valwiger Berg (90.000 Euro). An allen drei Straßen weisen die Fahrbahnen Schäden auf, so Längs- und Querrisse, aber auch Flickstellen und Unebenheiten. Daher ist hier eine Erneuerung der Deckschicht vorgesehen.

i Die K 34 ist in der Ortsdurchfahrt Valwig sowie Richtung Valwiger Berg schadhaft. Im kommenden Jahr stehen hier Ausbesserungen an. Dafür sind nächstes Jahr 90.000 Euro vorgesehen, entschied der Kreisausschuss. Junker Dieter

Sechs zurückgestellte Projekte mit Kosten von insgesamt 476.000 Euro auf Plan

Daneben gibt es mehrere Unterhaltungsmaßnahmen, die eigentlich für 2024 beschlossen waren, allerdings zurückgestellt wurden und nun in diesem Jahr angegangen werden. Dabei handelt es sich um die Instandsetzung der Brücke Sehler Berg an der K 20, die Instandsetzung der Brücke an der K 1 bei Ulmen, Fugen- und Belaginstandsetzungen an der Kreisstraße der Bachbrücke bei Wollmerath, die Instandsetzung der Fahrbahn der K 23 und der K 26 in der Ortsdurchfahrt von Brachtendorf, die Instandsetzung der Fahrbahn der K 28 in Blankenrath Richtung Walhausener Straße und schließlich die Instandsetzung der Fahrbahn der K 48 in der Ortsdurchfahrt Blankenrath. Diese sechs Projekte haben insgesamt ein Kostenvolumen von 476.000 Euro.