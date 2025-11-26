Die Vinothek öffnet wieder ihre Pforten

In der Vinothek im Zehnthof in Senheim ist wieder Weihnachtsbasar an zwei Wochenenden. Dabei gibt es allerlei Handgemachtes und Leckeres – am kommenden Samstag und Sonntag lautet das Motto „Wichtelwerkstatt“.

Schon am vergangenen Wochenende ging es los: Die Vinothek in Senheim öffnete ihre Pforten zum traditionellen Weihnachtsbasar. Allerlei Hausgemachtes und Marmeladen gab es da, auch Glühwein, eine Aroma-Bar, eine Kaffee-Tafel, Christbaumschmuck, Keramik, Goldschmiedearbeiten und Vorführungen der Goldschmiedin Katharina Herudek. All das und mehr war in der Vinothek im Zehnthof (Altmai 23 in Senheim) geboten.

Am Wochenende geht’s weiter

Wer den ersten Teil des Weihnachtsbasars verpasst hat – oder einfach noch einmal hinmöchte – kann sich freuen: Die Veranstaltung geht am kommenden Wochenende weiter. Am Samstag, 29. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 30. November, ab 13 Uhr, öffnet die Vinothek erneut, zu Teil zwei des Basars. Das Programm unter dem Motto „Wichtelwerkstatt“ ist ähnlich, indes wird noch mehr gebastelt (Herrnhuter Sterne).