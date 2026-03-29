Wechsel im Vorstand
Die „Vereinsmama“ beim TSV Bullay-Alf hört auf
Der Vorsitzende des Sportkreises Cochem-Zell, Edwin Scheid, ehrt Alison Sausen mit der Silbernen Ehrennadel des Sportbundes.
Der Vorsitzende des Sportkreises Cochem-Zell, Edwin Scheid, ehrt Alison Sausen mit der Silbernen Ehrennadel des Sportbundes.
Winfried Simon. RZ

Die Jüngsten im Verein sind gerade mal sechs Monate alt, der Älteste fast 90: Diese Spanne zeigt, dass der TSV Bullay-Alf wirklich ein Verein für alle Generationen ist, mit seinen sechs Abteilungen und 30 Übungsleitern. Nun stehen Veränderungen an.

Lesezeit 2 Minuten
Mit rund 1000 Mitgliedern ist der TSV Bullay-Alf nach dem TuS Kaisersesch und dem TV Cochem der drittgrößte Sportverein im Kreis Cochem-Zell. Sechs Abteilungen mit insgesamt 30 Übungsleitern kümmern sich um die verschiedensten sportlichen Angebote – von Fußball über Turnen, Leitathletik, Volleyball, Muay-Thai-Boxen bis Triathlon.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

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