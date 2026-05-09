Vier Areale im Blick Die schwierige Suche nach Bauland in einer Eifel-Stadt 09.05.2026, 12:00 Uhr

i Wer in Manderscheid bauen möchte, braucht viel Geduld: Bis zum Baubeginn in einem von vier möglichen Neubaugebieten dauert es noch mindestens zwei Jahre. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Soeren Stache/dpa

Manderscheid hat kaum freie Bauflächen. Die Stadt sucht neue Areale: Vier Standorte sind möglich, aber schnell umsetzbar ist kaum einer.

. Wer in der Burgenstadt bauen will, hat momentan schlechte Karten. Die Stadt hat die letzten Grundstücke bereits vor rund vier Jahren verkauft und Privatpersonen, die Baugrundstücke besitzen, möchten diese nicht verkaufen. Stadtbürgermeisterin Claudia Becker sagt: „Der Bedarf an Baustellen ist groß.







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