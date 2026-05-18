Ausstellung in Landkern Die schönsten Bilder vom Oldtimer- und Schleppertreffen Kim Fauss 18.05.2026, 14:30 Uhr

i Wer an einen Lamborghini denkt, hat in der Regel keinen historischen Trecker im Sinn. Zum 14. Oldtimer- und Schleppertreffen in Landkern konnte man am vergangenen Wochenende eben solche Raritäten bestaunen. Thomas Esser

Rausgeputzte Oldtimer, knatternde Motoren und Raritäten, welche Hunderte Besucher zum Staunen brachten – in Landkern fand zum 14. Mal das Oldtimer- und Schleppertreffen statt. Das sind die schönsten Bilder des Events.

In dem kleinen Eifelort Landkern tummelten sich vergangene Woche wieder zahlreiche stolze Aussteller und interessierte Oldtimer-Fans. Von kultigen Zweirädern über Lamborghini-Traktoren bis hin zu knallbunten Trabbis bekamen die Besucher des 14. Oldtimer- und Schleppertreffens einige besondere Raritäten zu sehen.







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