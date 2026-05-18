Rausgeputzte Oldtimer, knatternde Motoren und Raritäten, welche Hunderte Besucher zum Staunen brachten – in Landkern fand zum 14. Mal das Oldtimer- und Schleppertreffen statt. Das sind die schönsten Bilder des Events.
In dem kleinen Eifelort Landkern tummelten sich vergangene Woche wieder zahlreiche stolze Aussteller und interessierte Oldtimer-Fans. Von kultigen Zweirädern über Lamborghini-Traktoren bis hin zu knallbunten Trabbis bekamen die Besucher des 14. Oldtimer- und Schleppertreffens einige besondere Raritäten zu sehen.