Workation an der Mosel Die Region setzt auf Homeoffice und Urlaub am Arbeitsplatz Thomas Brost 02.03.2026, 16:00 Uhr

i Arbeiten, wo andere Urlaub machen – so sehen viele Gäste die Moselregion. Der Slogan könnte bald anders lauten. Thomas Brost

Arbeiten, wo andere Ferien machen: Die Digitalisierung eröffnet dem Tourismus an der Mosel völlig neue Chancen. Gäste können ihren Aufenthalt künftig verlängern, indem sie Laptop und Büroalltag einfach mit in die idyllische Urlaubsregion nehmen.

Eine kleine Reise in die Zukunft der Arbeit hat ein Workshop im Vorfeld versprochen, der in dem Co-Working-Space in Ediger-Eller (seit 2021), von den Einheimischen auch als „Dorf-Büro“ bezeichnet, stattfand. Wie können diese dezentralen Arbeitsplätze weiter Raum greifen, wie können sie weiterentwickelt werden?







