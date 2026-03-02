Arbeiten, wo andere Ferien machen: Die Digitalisierung eröffnet dem Tourismus an der Mosel völlig neue Chancen. Gäste können ihren Aufenthalt künftig verlängern, indem sie Laptop und Büroalltag einfach mit in die idyllische Urlaubsregion nehmen.
Lesezeit 4 Minuten
Eine kleine Reise in die Zukunft der Arbeit hat ein Workshop im Vorfeld versprochen, der in dem Co-Working-Space in Ediger-Eller (seit 2021), von den Einheimischen auch als „Dorf-Büro“ bezeichnet, stattfand. Wie können diese dezentralen Arbeitsplätze weiter Raum greifen, wie können sie weiterentwickelt werden?