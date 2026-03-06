Jens Münster (CDU) aus Altlay Die politische Langstrecke ist seine Königsdisziplin Birgit Pielen 06.03.2026, 14:00 Uhr

i Sein Hobby ist das Laufen. Jens Münster weiß, dass er auch in der Politik zuweilen einen langen Atem braucht und das Ziel immer im Auge behalten muss. Marc Romeike

Politik ist für Jens Münster (CDU) kein schneller Lauf, sondern eine Langstrecke mit Gegenwind. Schon früh erlebt er, wie viel Geduld es braucht, um etwas zu verändern. Bei der Landtagswahl kandidiert er für den Wahlkreis 15.

In der Politik braucht man einen langen Atem. Das hat Jens Münster schon als Kind, als Jugendlicher festgestellt. Das hat ihn geprägt – und das hilft ihm in Mainz, wo er seit November 2023 die CDU-Fraktion im Landtag verstärkt. Vermutlich hilft ihm auch sein Hobby.







