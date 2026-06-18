Die neue Erzieherschule in Traben-Trarbach kann starten
Das Bangen hat ein Ende: Die für den Betrieb der neuen Erzieherschule in Traben-Trarbach nötige Mindestzahl an Bewerbungen ist eingegangen. Warum der Schultag dort später beginnt.
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Weg frei für eine neue Schule: Die in Traben-Trarbach geplante „Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik“ kann in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen. Mit diesem Standort wird eine Lücke geschlossen, denn die nächstgelegenen Fachschulen liegen in Trier oder in Prüm.