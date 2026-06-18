Kinderbetreuung in der Region
Die neue Erzieherschule in Traben-Trarbach kann starten
Kinderrucksäcke hängen in der Garderobe einer Kita. Zum Sommer startet die neue Erzieherschule an der Mosel. (Symbolfoto)
Kinderrucksäcke hängen in der Garderobe einer Kita. Zum Sommer startet die neue Erzieherschule an der Mosel. (Symbolfoto)
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Das Bangen hat ein Ende: Die für den Betrieb der neuen Erzieherschule in Traben-Trarbach nötige Mindestzahl an Bewerbungen ist eingegangen. Warum der Schultag dort später beginnt.

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Weg frei für eine neue Schule: Die in Traben-Trarbach geplante „Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik“ kann in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen. Mit diesem Standort wird eine Lücke geschlossen, denn die nächstgelegenen Fachschulen liegen in Trier oder in Prüm.

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