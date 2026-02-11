Pointen und Musik in der Eifel: Die MS Roes sticht närrisch-bunt in See
Die Kappensitzung der Roeser Möhnen garantiert abwechslungsreiche närrische Unterhaltung. In der Bütt kommt selbstredend auch Brandaktuelles zur Sprache.
Mit einem kurzweiligen Programm haben die Roeser Möhnen das Narrenvolk begeistert. Der Elferrat – in schmucken Martrosenuniformen – begrüßte vom Narrenschiff „MS Roes“ den Möhnenvorstand und das Publikum im Bürgerhaus zur Eröffnung. Das Bühnenbild war von Lothar Anders kunstvoll gestaltet.