Pointen und Musik in der Eifel
Die MS Roes sticht närrisch-bunt in See

Die Kappensitzung der Roeser Möhnen garantiert abwechslungsreiche närrische Unterhaltung. In der Bütt kommt selbstredend auch Brandaktuelles zur Sprache.

Mit einem kurzweiligen Programm haben die Roeser Möhnen das Narrenvolk begeistert. Der Elferrat – in schmucken Martrosenuniformen – begrüßte vom Narrenschiff „MS Roes“ den Möhnenvorstand und das Publikum im Bürgerhaus zur Eröffnung. Das Bühnenbild war von Lothar Anders kunstvoll gestaltet.

