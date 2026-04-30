Alles für den Hund
Die Moselanerin mit dem Extra-Gespür für Hunde
Da freut sich Hündin Ruby: Frauchen Diana Weißgerber hat mit ihrem Hundeladen in Enkirch einen neuen Standort bezogen.
Da freut sich Hündin Ruby: Frauchen Diana Weißgerber hat mit ihrem Hundeladen in Enkirch einen neuen Standort bezogen.
Ursula Bartz

Ein Laden nur für Hunde: Das gibt es nicht nur in Metropolen, sondern sogar im kleinen Moselort Enkirch. Die Chefin weiß, was Vierbeiner brauchen – und spricht auch unangenehme Wahrheiten an.

Lesezeit 3 Minuten
Hier fühlen sich Vierbeiner pudelwohl: inmitten von Seezungen, Hähnchenhälsen und Ziegenhautzöpfen. Ja, was für unsereins kaum auszusprechen (geschweige denn appetitlich) ist, erschnuppern Hunde schnell als Delikatesse. Doch Diana Weißgerber geht es um viel mehr als das, nämlich um die Gesundheit der Tiere.

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