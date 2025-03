Die Moselschleifen reisen durch die ganze Welt – mal an die Mosel selbst, aber auch schon nach London oder Neuseeland. Wie geht das? Auf einer Leinwand, auf der Laura Weinand sie künstlerisch dargestellt hat. Eigentlich stammt die 35-Jährige aus Klotten – ist allerdings vor einigen Jahren mit ihrem Mann, der ebenfalls aus Klotten kommt, nach München gezogen und hat dort ihre Heimatliebe in Form von Kunst neu entdeckt.

Laura Weinand lebte schon in der Schweiz, reiste durch Südamerika und hat sich schlussendlich in München niedergelassen: Inzwischen ist die Moselanerin dort glücklich mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern. Dabei hatte sie während der Corona-Pandemie eine holprige Zeit, denn ihren Job bei einem Travel-Tech-Start-Up, also einem jungen Unternehmen, das Reisen mit Technik verbindet, musste sie in Kurzarbeit antreten. Wegen ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihrer Kinder (ein und drei Jahre alt) ging sie in Elternzeit.

i Ein Original, wie Laura Weinand es bezeichnet: die Moselschleife aus Gold Laura Weinand

Das bedeutete jedoch: mehr Zeit. „Dadurch habe ich wieder mehr Kunst gemacht“, erzählt sie und erinnert sich noch genau an ein Gespräch mit ihrem Vater, der für sie den Stein ins Rollen gebracht hatte: „Das Hotel zur Post in Klotten gehört meinem Vater. Er wollte unbedingt Kunst an den Wänden, als er das Gasthaus umgebaut hat. Und da ging es dann los mit den Moselschleifen.“

In dem Hotel sind andere Betreiber von Gaststätten, Hotels und Weingütern darauf aufmerksam geworden, fragten nach, ob Wienand auch für sie ein solches Kunstwerk anfertigen könnte. Also meldet sie ein Nebengewerbe an. „Da habe ich dann gemerkt, dass ich auf eine Goldader getroffen bin.“ Und sie zeigt sich auch in ihrer Kunst: Auf meist dunklem Hintergrund schlängelt sich die Mosel in goldener Farbe, zieht ihre Schleifen in einem Kontrast. Die Klottenerin erklärt: „Das Gold soll nicht nur die Besonderheit und den Wert der Mosel darstellen, sondern auch eine Parallele zum Wasser ziehen, das in der Sonne funkelt.“

„Ich denke dann immer daran, wie ich mit Freunden und einer Flasche Wein die Wingertstraße hochlaufe und auf die Moselschleife hinunterblicke. Es ist quasi Moselliebe für die Wand.“

Laura Weinand über ihre eigene Kunst

Kunst schaffen, die die Emotion der Moselheimat weckt, aber auf moderne Art – das war das Ziel der 35-Jährigen. Sie sagt: „Immer, wenn ich meine eigene Kunst sehe, die Moselschleifen, bekomme ich ein richtiges Heimatgefühl.“ Darum hängen auch in ihren eigenen vier Wänden mehrere ihrer Werke. „Ich denke dann immer daran, wie ich mit Freunden und einer Flasche Wein die Wingertstraße hochlaufe und auf die Moselschleife hinunterblicke. Es ist quasi Moselliebe für die Wand.“

Das ist der Grund, warum sie ihre Kunst macht. Ein Schlüsselmoment war für sie der Austausch mit einer Kundin: „Sie sagte zu mir, dass es nicht nur ein Bild sei, sondern ein Werk, das Erinnerungen weckt und das sie immer glücklich macht, wenn sie es anschaut.“

Neben den Originalen verkauft sie auch Prints, die sie digital erstellt. Das sind zum Beispiel Weingläser, oder aber der Verlauf der Mosel mit Ortsnamen. Schmunzelnd sagt die Künstlerin: „Da kann man dann spielen und zum Beispiel den Lieblingsort groß hervorheben oder den des verfeindeten Nachbarortes auslöschen oder kleinschreiben.“

i Ein digitaler Print der Arbeit von Laura Weinand Laura Weinand

Der Lieblingsaspekt ihrer Kunst sind vor allem die Geschichten, die sie dabei kennenlernt. Es sind nämlich nicht nur diejenigen, die an der Mosel leben und ein Hotel, Restaurant oder eine Arztpraxis haben und verschönern wollen, die Laura Weinands Kunst zu schätzen wissen: „Es gibt auch Leute, die hier gerne Urlaub machen, die hier einst gelebt haben, die an der Mosel ein tolles Erlebnis hatten oder es damit verbinden wollen.“ So habe einmal jemand einen Hochzeitsantrag mit ihrer Kunst gemacht. „Leider weiß ich nicht, ob sie Ja gesagt hat, aber ich fand es total schön und aufregend, dass jemand meine Kunst dafür nutzt.“ Eine Engländerin habe mal ihre Kunst bestellt, weil sie die Mosel mit ihrem eigenen Hochzeitsantrag verbindet. Weinand erzählt: „Und einmal, als ich nach Neuseeland gereist bin, habe ich sogar eine eingerollte Leinwand mitgenommen, weil jemand von dort meine Kunst haben wollte.“

Zwar ist München nun nicht Klotten, aber mit ihrer Kunst wird Laura Weinand immer ein Stück Mosel an der Wand haben und in die Welt tragen: „Ich bin total heimatverbunden, versuche auch noch immer die Familie oft zu besuchen. Aber die Kunst ist wohl meine Art, mit der Heimatliebe umzugehen, obwohl ich in München wohne.“

Mehr Infos unter www.moselprints.de