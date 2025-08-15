Der vor Kurzem verstorbene Cochemer Winzer Rolf Haxel hat für den Weinbau an der Mosel viel geleistet. Wie frühere Weggefährten aus dem Weinbauverband Mosel sich an ihn erinnern.

Die Moselregion und der Wein lagen Rolf Haxel, der am 8. August nach langer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben ist (RZ berichtete), am Herzen. Über Jahrzehnte hat der Cochemer Winzer sich für den Weinbau an der Mosel engagiert und in diesen Jahren viele Projekte initiiert und unterstützt. Und er hat Spuren hinterlassen, die über seinen Tod hinaus bestehen bleiben werden.

„Rolf Haxel war ein ruhiger und sachlicher Mensch“, sagt Walter Clüsserath, der Präsident des Weinbauverbandes Mosel. Mehr als 20 Jahre arbeitete er mit Rolf Haxel zusammen, war zehn Jahre dessen Vizepräsident im Weinbauverband, bis er ihm dann im Präsidentenamt folgte. „Die Zusammenarbeit mit ihm war stets angenehm. Rolf Haxel konnte in der Sache sehr deutlich sein, er war gradlinig, aber verstand es auch immer, diplomatisch und verbindlich im Ton für den Weinbau an der Mosel und für die Winzer einzutreten“, so Walter Clüsserath. Dabei sei er stets authentisch gewesen. „Bei ihm wusste man, wo man dran war. Und das war wichtig für eine gute Zusammenarbeit“, betont der Weinbaupräsident.

„Mit Rolf Haxel verliert der Weinbau an der Mosel eine große und herausragende Persönlichkeit.“

Gerd Knebel, ehemaliger Geschäftsführer des Weinbauverbands und Weggefährte von Rolf Haxel

Einer, der ebenfalls viele Jahre, ja Jahrzehnte Rolf Haxel hier begleitete, war Gerd Knebel, der langjährige Geschäftsführer des Weinbauverbandes. „Mit Rolf Haxel verliert der Weinbau an der Mosel eine große und herausragende Persönlichkeit“, unterstreicht er gegenüber der RZ. Der Cochemer Winzer habe es verstanden, den Moselwein und die einzigartige Weinkulturlandschaft in Szene zu setzen. In seiner Winzerschenke habe er viele Gäste bewirtet und dort bei Weinproben sein großes Wissen über den Weinbau und die Mosellandschaft gerne weitergegeben.

Rolf Haxel habe sich stets für den Berufsstand der Moselwinzer und die Weinbau treibenden Betriebe eingesetzt, betont Gerd Knebel. „Er war in der Weinwelt sehr gut vernetzt“, betont Gerd Knebel und verweist auf die Kontakte zu den luxemburgischen und französischen Winzern. „Zusammen mit ihnen wurde das Netzwerk Terroir Moselle gegründet, deren stellvertretender Vorsitzender Rolf Haxel einige Jahre war“, so der frühere Geschäftsführer.

Es seien wichtige Themen der Mosel gewesen, die Rolf Haxel vorangetrieben habe, so vor allem die Erhaltung und Modernisierung des Steillagenweinbaus. „Seine ausgeglichene Art, seine Besonnenheit und die Fairness bei Auseinandersetzungen haben ihm viel Respekt und Achtung eingebracht“, ist Gerd Knebel überzeugt. Und er erinnert sich an ein besonderes Ereignis im Leben von Rolf Haxel: „Beim Besuch des niederländischen Königspaares Willem-Alexander und Maxima an der Mosel konnte er den Majestäten die Besonderheiten des Steillagenweinbaus zeigen, und er saß dann beim Abendessen direkt neben dem Königspaar am Ehrentisch.“

Anschaulich und geduldig vermittelte Rolf Haxel auch unserer Zeitung ﻿auf Anfrage immer wieder, was in der Weinwelt an der Mosel gerade wichtig ist und warum. Er setzte sich stets mit Leidenschaft für seine Profession und seine Heimat ein.