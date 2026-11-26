Natur näher kennenlernen Die Mosel ist wie ein großes Puzzle Thomas Brost 26.11.2026, 11:00 Uhr

i Einer der prächtigen Schmetterlinge an der Mosel: der Schwalbenschwanz. Mechthild Haupts

Wer will die Mosel und ihre Schätze näher kennenlernen? Möglich ist dies ab Januar 2027 – dann beginnt ein neuer Kurs, der zum Naturerlebnisbegleiter führt. Was hinter Exkursionen und Workshops steckt, verrät Martina Engelmann-Hermen vom DLR Mosel.

Als Hotspot der Artenvielfalt gilt das Moselland zwischen Perl und Koblenz – in kaum einer Landschaft in Deutschland existieren so viele Pflanzen- und Tierarten wie hier. Beispiel Biene: An der Mosel leben mehr als 170 verschiedene Wildbienenarten. Damit beherbergen die Mosel-Weinberge rund ein Drittel aller in Deutschland heimischen Wildbienenarten.







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