Wer will die Mosel und ihre Schätze näher kennenlernen? Möglich ist dies ab Januar 2027 – dann beginnt ein neuer Kurs, der zum Naturerlebnisbegleiter führt. Was hinter Exkursionen und Workshops steckt, verrät Martina Engelmann-Hermen vom DLR Mosel.
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Als Hotspot der Artenvielfalt gilt das Moselland zwischen Perl und Koblenz – in kaum einer Landschaft in Deutschland existieren so viele Pflanzen- und Tierarten wie hier. Beispiel Biene: An der Mosel leben mehr als 170 verschiedene Wildbienenarten. Damit beherbergen die Mosel-Weinberge rund ein Drittel aller in Deutschland heimischen Wildbienenarten.