Jahrzehntelang haben die Marienschwestern mit ihrer Herzenswärme und Menschlichkeit das Stadtbild von Cochem geprägt. Sie hatten immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen an der Mosel. Doch jetzt wird ihr Konvent in Cochem aufgelöst.

Mehr als 70 Jahre gehörten sie zum Cochemer Stadtbild, die Marienschwestern. Das Marienkrankenhaus in Cond, das ehemalige Priesterheim in der Ravenéstraße und das Seniorenzentrum St. Hedwig auf dem Klosterberg. Das alles wurde lange Zeit von der segensreichen Arbeit dieses Ordens geprägt. Doch das wird nun der Geschichte angehören, denn die Marienschwestern verlassen Ende März die Stadt.

„Wir bedauern den Weggang der Marienschwestern. Sie waren ein wichtiger Teil unserer Stadt“, hatte Stadtbürgermeister Walter Schmitz betont, als er im Stadtrat berichtete, was ihm der Orden mitgeteilt hatte. Denn bereits Ende vergangenen Jahres hatten der Generalrat und der Regionalrat der Marienschwestern beschlossen, den Konvent zum 31. März aufzulösen. Zuletzt hatten dem Konvent von St. Hedwig nur noch drei Schwestern, teilweise im hohen Alter, angehört. Sie werden nun zum Teil nach Treis-Karden ins Seniorenheim St. Katharina und nach Berlin gehen. Es ist ein Abschied, der dem Orden nicht leichtfällt, wie die Verantwortlichen aus Berlin dem Stadtbürgermeister mitteilten. Und doch ist es ein endgültiger Abschied aus der Stadt, in der die Schwestern in vielfältiger Weise wirkten und ihre Spuren hinterlassen werden.

i Die Ruhestätte der Marienschwestern auf dem Cochemer Friedhof. Mehr als 70 Jahre lebten Marienschwestern in der Kreisstadt und prägten den Geist von Krankenhaus und Seniorenzentrum. Junker Dieter

Anfang der 1950er Jahre fanden die Marienschwestern ihren Weg an die Mosel. Damals wurde der Orden, der nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen Deutschlands nach dem Wegzug aus den deutschen Ostgebieten mehrere Niederlassungen gründete und dort 1950 eine Westdeutsche Provinz bildete, angefragt, ob er die Pflege des am Neujahrstag 1945 zerstörten Krankenhauses auf dem Klosterberg übernehmen würde. Es folgten Verhandlungen mit dem Land, dem Kreis und der Stadt sowie der Pfarrgemeinde, bis am 3. August 1951 der „Marienkrankenhaus-Verein e. V.“ gegründet wurde, der die Trägerschaft des Krankenhauses übernahm. Es war der Beginn der Tätigkeit der Marienschwestern in Cochem. Am 7. Mai 1951 zogen die ersten beiden Schwestern in den noch bewohnbaren Trakt des zerstörten Krankenhauses ein, Schwester M. Gerundia wurde erste Oberin dieses neuen, kleinen Konventes. Bereits wenige Tage später wurde der Grundstein für das Marienkrankenhaus gelegt, 1953 wurde das Haus bezogen. 20 Jahre später gehörten bereits 40 Marienschwestern zum Konvent, auch das Provinzialat der Westdeutschen Provinz hatte mittlerweile seinen Sitz an der Mosel.

Von einst 40 Marienschwestern sind noch drei verblieben

In den 1970er Jahren gab es im Kreis Cochem-Zell Planungen für den Neubau eines Krankenhauses in Cond, die Marienschwestern begannen daher mit Überlegungen, das bisherige Krankenhaus in ein Seniorenzentrum umzuwandeln. Im Mai 1989 wurde in Cond der Grundstein für das neue Krankenhaus gelegt, 1993 war der Bau fertiggestellt. Wuchs die Zahl der Einrichtungen, wurde der Konvent in diesen Jahren allerdings kleiner. 1990 gehörten ihm noch 23 Schwestern an, fünf Jahre später waren es nur noch elf. 1997 wurde das neue Seniorenzentrum St. Hedwig auf dem Cochemer Klosterberg eingeweiht, dem dortigen Konvent gehörten damals acht Marienschwestern an. Wie im Marienkrankenhaus, so prägten auch in St. Hedwig die Schwestern den Geist der Einrichtung.

i Das ehemalige Priesterheim und spätere "St. Josefshaus" in der Ravenéstraße in Cochem. Hier waren die Marienschwestern 1951 eingezogen. Es diente als Provinzhaus der Westdeutschen Provinz und als Schwesternaltenheim. 1978 verkaufte es der Orden an die Stadt Cochem. Junker Dieter

Eher unbekannt dürfte vielen Cochemern sein, dass auch in der Ravenéstraße viele Jahrzehnte eine Niederlassung der Marienschwestern bestand, das frühere Priesterheim. Im November 1951 hatte der Orden hier, nachdem die Waldbreitbacher Franziskanerinnen das Haus verlassen hatten, Einzug gehalten. Die Einrichtung erhielt den Namen „St. Josefshaus“. Es diente als Provinzhaus der Westdeutschen Provinz und als Altenheim für die Schwestern. Nach dem Bau der benachbarten Berufsschule verkaufte der Orden das Haus 1978 an die Stadt. Heute ist hier das DRK tätig.

Die Schwestern verlassen nun die Kreisstadt, die Einrichtungen bleiben in der Trägerschaft des Ordens. Was bleibt, ist die Erinnerung an die jahrzehntelange Arbeit der Marienschwestern in der Kreisstadt und es bleiben viele Spuren.