Roter Weinbergpfirsich Die kleine rote Frucht gehört zur Mosel Dieter Junker 11.10.2025, 07:00 Uhr

i Verleger Arne Houben und die Cochemerin Heike Raab präsentieren die Neuauflage des Buches zum Roten Weinbergpfirsich. Melanie Oster-Daum

Das Buch der Cochemer Autorin Heike Raab ist nun in der dritten Auflage erschienen. Auf 136 Seiten lädt es zu einer kulinarischen Rundreise rund um den Roten Weinbergpfirsich ein – jenes Obst, das längst zum Markenzeichen der Mosel entwickelt hat.

Der Rote Weinbergpfirsich ist wie der Riesling oder die Steillagen untrennbar mit der Moselregion verbunden. Gerade im Frühjahr, wenn die Pfirsichbäumchen auf den Weinbergsflächen rosa blühen, sorgen sie entlang des Flusses für ein atemberaubendes Panorama in dieser einzigartigen Kulturlandschaft Mosel.







