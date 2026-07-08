Direkt an der Mosel gelegen, umgeben von viel Natur und mit Blick auf die historische Altstadt vereint der Campingpark Zell-Kaimt Natur, Komfort und Erholung. Wir zeigen die schönsten Impressionen in einer Bildergalerie.
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Camping verbindet Natur, Erholung und Freiheit auf besondere Weise. Fernab vom Alltag kann man die Ruhe genießen, frische Luft atmen und schöne Landschaften entdecken – so wie bei Marco Schawo im Campingpark Zell-Kaimt. Das Besondere hier die Auszeichnung mit vier Sternen Superior.