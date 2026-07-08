Bildergalerie aus Zell-Kaimt Die große Freiheit beim Camping Birgit Pielen 08.07.2026, 14:51 Uhr

i Malerisch liegt der Sportboothafen in der Sonne. Er ist Teil des Campingparkes Zell-Kaimt. Der Platz hat eine Vier-Sterne-Superior-Auszeichnung. Birgit Pielen

Direkt an der Mosel gelegen, umgeben von viel Natur und mit Blick auf die historische Altstadt vereint der Campingpark Zell-Kaimt Natur, Komfort und Erholung. Wir zeigen die schönsten Impressionen in einer Bildergalerie.

Camping verbindet Natur, Erholung und Freiheit auf besondere Weise. Fernab vom Alltag kann man die Ruhe genießen, frische Luft atmen und schöne Landschaften entdecken – so wie bei Marco Schawo im Campingpark Zell-Kaimt. Das Besondere hier die Auszeichnung mit vier Sternen Superior.







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