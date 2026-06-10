Festival der Brückenmühle Roes Die Goldenen 20er kehren ins Elztal zurück Birgit Pielen 10.06.2026, 08:00 Uhr

i Das Elztalfestival verwandelt die Brückenmühle zwischen Roes und Mertloch vom 12. bis 14. Juni in eine Bühne für Kultur, Begegnung und Inklusion. Birgit Pielen

Musik, Theater, Kabarett und Artistik: Das Elztalfestival verwandelt die Brückenmühle vom 12. bis 14. Juni in eine Bühne für Kultur, Begegnung und Inklusion. Das Motto: die „Goldenen 20er“.

Das Elztalfestival 2026 lädt vom 12. bis 14. Juni zu einem einzigartigen Fest der Kunst und Kultur am Ufer des Elzbachs ein. Unter dem Motto der „Goldenen 20er“ erwartet die Besucher der Brückenmühle ein Wochenende voller Musik, Theater, Kabarett, Artistik und Begegnungen – ein Fest für alle Sinne und Generationen.







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