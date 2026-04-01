Wittlicher Stadtgeschichte
Die geheimnisvolle Geschichte des Wittlicher Türmchens
Das zweite Türmchen der Stadt steht in der Römerstraße.
Das zweite Türmchen der Stadt steht in der Römerstraße.
Christina Bents

Das Türmchen in der Burgstraße der Säubrennerstadt ist nicht das einzige – es gibt noch ein zweites. Dessen Geschichte liefert spannende Einblicke in ein altes Handwerk, das Wittlich einst prägte.

Lesezeit 2 Minuten
Jeden Tag fahren Hunderte Autos an einem unauffälligen, aber stilvollen Gebäude in der Römerstraße vorbei. In eine Schieferbruchsteinmauer eingelassen findet sich ein fast quadratisches Haus, rund fünf mal fünf Meter groß, mit einer doppelten, einfachen Holztür.

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