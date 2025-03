Die Firma Kessler ist in neuen Händen

Für Winzer, Gärtner und Handwerker in der Region ist die Firma Kessler in Zell eine verlässliche Adresse. Dort beginnt jetzt eine neue Ära.

Ohne sie geht fast nichts im Weinbau entlang der Mosel: Die Firma Carl Kessler in Zell ist seit Jahrzehnten für Winzer, Gärtner und Handwerker eine feste Adresse. Hier werden sie mit großem und kleinem Gerät versorgt, wenn es um Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung, Laub- oder Rebschnitt, Kellereimaschinen oder Drahtanlagen geht.

„Unser Herz schlägt seit jeher für den Weinbau in der Region“, sagt Geschäftsführerin Petra Kessler, deren Urgroßvater Carl das Unternehmen im Jahr 1911 gründete. Diese Verbundenheit zu den Menschen an der Mosel wird auch bleiben, wenn sie die Firmenleitung abgibt und in neue Hände legt. Petra Kessler beschreibt es so: „Persönlich, nah, verlässlich – dieses Motto meines Urgroßvaters wird weitergelebt. Doch die Familientradition in der Geschäftsführung findet jetzt ein Ende, um Platz für etwas Neues zu schaffen.“ Michel Schmitges übernimmt Mitte März offiziell die Betriebsleitung. Die Carl Kessler Nachfahren KG wird dann zu „Der Weinbaukasten GmbH“.

Der Online-Shop wird ausgebaut

Für die Kessler-Kunden ist Michel Schmitges ein vertrautes Gesicht. Er gilt als Problemlöser und seit vielen Jahren als verlässlicher Berater in der Firma. Er ist gelernter Winzer und bringt außerdem Berufserfahrung aus der Klima- und Kältetechnik mit. Der Standort in Zell bleibt unverändert erhalten, gleichzeitig wird der Online-Shop ausgebaut. Michel Schmitges sagt: „In Zeiten von Personalmangel und steigenden Kosten ist es mir wichtig, dass unsere Kunden ihre Arbeitszeit effizient nutzen können. Mit unserem neuen Online-Shop wollen wir die Organisation und Materialplanung so einfach wie möglich gestalten – zum Vorteil der Kunden, die von reibungslosen Abläufen und schneller Verfügbarkeit profitieren.“

Petra Kessler ist mit Blick auf den Nachfolger überzeugt: „So schließt sich der Kreis, und die Werte persönlich, nah, verlässlich werden zeitgemäß umgesetzt.“