Um den Tourismus anzukurbeln, wurde vor 70 Jahren die erste und einzige Sesselbahn an der Mosel errichtet. Ein Erfolgsmodell. Wir haben nachgefragt, was es mit dem Reiz in luftiger Höhe auf sich hat.

Höhenangst sollte man möglichst keine haben, wenn man in der Cochemer Sesselbahn Platz nimmt. Auch wenn man dank Schutzbügel gut gesichert ist, ist es doch für manche ein mulmiges Gefühl, vom Boden abzuheben und in luftiger Höhe über die ehemaligen Weinberge zu schweben. Immerhin müssen von der Endert bis zum Pinnerkreuz 155 Höhenmeter überwunden werden.

Vor 70 Jahren wurde die Sesselbahn in Cochem offiziell als Pinnerkreuzbahn eröffnet. Bis dato wurden mit der einzigen Sesselbahn an der Mosel schon mehrere Millionen Fahrgäste befördert. Eine Kamera, die automatisch auslöst, wenn man die Bergstation fast erreicht hat, dient als Beweis, dass man sich getraut hat.

i 30 Doppelsessel bringen täglich mehrere Hundert Menschen von der Endert zum Aussichtspunkt Pinnerkreuz. Ulrike Platten-Wirtz

Bis heute ist die Sesselbahn in Cochem die einzige Einrichtung ihre Art an der Mosel. „Am Rhein gibt es mehrere und es war auch ursprünglich die Idee eines Busunternehmers aus Boppard, in Cochem eine Sesselbahn zu errichten“, weiß Cochems Stadtchronist Günter Bretz. Der Antrag wurde damals wohl wegen Bedenken zum Landschaftsschutz von Stadtrat abgelehnt. „Soweit ich weiß, war die damals auch von Sehl aus bis zur Burg geplant“, meint Jörg Lampen, technischer Betriebsleiter der Sesselbahn GmbH.

i Die beiden Betriebsleiter Jörg Lampen und Shahram Lal Riahi regeln den Kartenverkauf und sorgen für die Sicherheit der Anlage. Ulrike Platten-Wirtz

Tatsächlich schwebte dem Bopparder Unternehmer vor, mit einer Bahn Gäste vom ehemaligen Tennisplatz in Sehl, heute Parkplatz vorm „Terneshaus“ bis hoch zur Reichsburg zu befördern. Doch aus Landschaftsschutzgründen und der Gefahr von Hangrutschen lehnte die Stadt den Antrag ab. Die Idee aufgreifend, fanden sich dann aber einige Cochemer Kaufleute zusammen und beantragten den Bau einer Sesselbahn an heutiger Stelle. Ihr Ziel war es, den Tourismus in der Stadt anzukurbeln.

Der entsprechende Beschluss im Stadtrat erfolgte im Juni 1955 und schon im August konnte die Anlage in Betrieb genommen werden. „Der Erste, der mitfuhr, war der damalige Landrat Albert Gilles“, sagt Bretz, denn so ist es in der Chronik festgehalten. Und auch, dass eine Fahrt damals 1,50 DM kostete. Heute führt Herbert Budweg die Geschäfte. Aus der ehemaligen Aktiengesellschaft ist eine GmbH mit 40 Gesellschaftern geworden. Alles überwiegend Cochemer Kaufleute beziehungsweise deren Erben.

i Herbert Budweg ist seit drei Jahren Geschäftsführer der Sesselbahn GmbH. Ulrike Platten-Wirtz

Jeden Morgen, bevor die Bahn startet, überprüfen Lampen und sein Stellvertreter Shahram Lal Riahi die Anlage auf ihren einwandfreien Zustand. „Erst wenn ein weiterer Mitarbeiter hochfährt, und sicher an der Bergstation angekommen ist, wird die Sesselbahn für Gäste freigegeben“, sagt Lampen, der seit 27 Jahren bei der Sesselbahn arbeitet. Wenn keine Wartungen und technischen Prüfungen anstehen, verkauft er die Tickets an die Gäste und beantwortet dabei allerlei Fragen. „Ich bin so was wie eine Touristeninformation“, erklärt er schmunzelnd. Von Mitte März bis zum zweiten Novemberwochenende ist die Sesselbahn täglich von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. In der Hochsaison sogar schon ab 8.30 Uhr.

„Einmal ist auch ein Gast mit einem Papagei auf der Schulter mit der Sesselbahn hochgefahren.“

Betriebsleiter Jörg Lampen

Wie viele Leute am Tag mit der Sesselbahn fahren, weiß Lampen nicht genau. „Das ist unterschiedlich und kommt auf die Saison und das Wetter an“, sagt er. In Spitzenzeiten können es am Tag schon mal 1500 Gäste oder mehr sein, bei Regenwetter eher nur 300. Neben Touristen und Einheimischen hat Lampen auch schon prominente Fahrgäste befördert, darunter den ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck und Filmschauspieler Joachim Król.

i Auch kleine Hunde und Katzen dürfen in Begleitung ihrer Herrchen mit der Sessselbahn fahren. Ulrike Platten-Wirtz

Auch tierische Fahrgäste werden befördert. Kleine Hunde und Katzen können jeweils in Begleitung ihrer Herrchen mitfahren. „Einmal ist auch ein Gast mit einem Papagei auf der Schulter mit der Sesselbahn hochgefahren“, erinnert sich der Betriebsleiter.

450 Sekunden dauert eine Fahrt

Ganze 450 Sekunden dauert es, um von der Talstation die 155 Höhenmeter bis zum Aussichtspunkt Pinnerkreuz zurückzulegen. „Es gibt auch einen Fußweg, doch das dauert dann ein bisschen länger“, scherzt Lampen. Die meisten Gäste lösen ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt. „Rund 10 Prozent fahren aber nur hoch und laufen bergab“, weiß Lampen.

In den Anfangszeiten bestanden die Doppelsitze der Bahn aus Holzbrettern. „Das war nicht nur hart zum Sitzen, es war auch aufwendig in der Wartung“, erklärt Lampen. Denn im Winter, wenn die Bahn außer Betrieb genommen wird, mussten alle Bretter abgeschraubt, geschliffen und neu lackiert werden. Vor 14 Jahren wurden die Holzbretter dann gegen Kunststoffsitze ausgetauscht. Und jeder dritte der 30 Doppelsessel hat auch eine Haube bekommen, sodass man bei Regen nicht nass wird.

Feuerwehr und DRK Cochem proben Rettungseinsatz

Lampen ist stolz darauf, dass die Sesselbahn in den 70 Jahren noch nie stecken geblieben ist. Ein Szenario, das man sich zwar nicht wünscht, auf das die Leiter aber vorbereitet sind. „Einmal im Jahr führt die Bergrettung des DRK mit der Feuerwehr eine Rettungsübung durch. Das hat beim letzten Mal hervorragend geklappt“, weiß Herbert Budweg. Denn er selbst hat sich aus schwindelerregender Höhe zu Übungszwecken retten lassen.

Sein Büro hat der Geschäftsführer in dem kleinen Fachwerkhaus direkt am Bach. „Hier war früher ein Sägewerk, das mit dem Wasser aus dem Endertbach betrieben wurde“, sagt Budweg. Der Bach führt immer noch unter der Sesselbahn vorbei, und sowohl Fahrgäste als auch Wanderer müssen ihn überqueren. Ganz selten kommt es vor, dass Fahrgäste es sich im letzten Moment anders überlegen. „Einmal ist ein Gast wieder aus der Sesselbahn gestiegen, als er noch Bodenkontakt hatte. Es war ihm zu heikel. Aber die allermeisten Leute genießen die Fahrt nach oben“, betont Lampen.