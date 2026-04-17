„Die Versorgung von Notfallpatienten entwickelt sich mehr zu einem örtlichen Lotteriespiel als zu einer planmäßigen sicheren Versorgung.“ Das sagt der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen – und stellt eine klare Forderung.
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„Die Versorgung von Notfallpatienten entwickelt sich mehr zu einem örtlichen Lotteriespiel als zu einer planmäßigen sicheren Versorgung.“ Das sagt der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen – und stellt im Interview mit unserer Redaktion eine klare Forderung.