Zeller Stadtchef Döpgen 
„Die einzige Lösung ist ein neues Krankenhaus“
Hans-Peter Döpgen, Bürgermeister von Zell, sagt: "Die einzige Lösung ist die Errichtung eines neuen Krankenhauses an möglichst z
Hans-Peter Döpgen, Bürgermeister von Zell, sagt: "Die einzige Lösung ist die Errichtung eines neuen Krankenhauses an möglichst zentraler Stelle im Landkreis unter Berücksichtigung der Einzugsgebiete am Rand."
Kevin Rühle

„Die Versorgung von Notfallpatienten entwickelt sich mehr zu einem örtlichen Lotteriespiel als zu einer planmäßigen sicheren Versorgung.“ Das sagt der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen – und stellt eine klare Forderung.

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„Die Versorgung von Notfallpatienten entwickelt sich mehr zu einem örtlichen Lotteriespiel als zu einer planmäßigen sicheren Versorgung.“ Das sagt der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen – und stellt im Interview mit unserer Redaktion eine klare Forderung.

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