Wettbewerb in Cochem-Zell
Die eigene Schulgeschichte erforscht
Vier Schülerprojekte wurden von Landrätin Anke Beilstein im Kreishaus für ihre Arbeiten über Schulgeschichte(n) ausgezeichnet.
Junker Dieter

Tief sind Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cochem-Zell in die Geschichte eingetaucht, speziell die ihrer Schulen. Die Ergebnisse sind jetzt im Kreishaus gezeigt worden, für die beeindruckendsten Schulgeschichten gab es Preise.

Lesezeit 2 Minuten
Im vergangenen Jahr war es eine Premiere, nun gab es die Fortsetzung. Parallel zum Schwerpunktthema des Heimatjahrbuches schrieb der Kreis Cochem-Zell einen Wettbewerb „Unsere Schulgeschichte(n)“ für die Schulen im Landkreis aus. Herausgekommen sind viele spannende Beiträge, von denen vier im Kreishaus ausgezeichnet wurden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBildung

Top-News aus der Region