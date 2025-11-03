Wettbewerb in Cochem-Zell Die eigene Schulgeschichte erforscht Dieter Junker 03.11.2025, 12:00 Uhr

i Vier Schülerprojekte wurden von Landrätin Anke Beilstein im Kreishaus für ihre Arbeiten über Schulgeschichte(n) ausgezeichnet. Junker Dieter

Tief sind Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cochem-Zell in die Geschichte eingetaucht, speziell die ihrer Schulen. Die Ergebnisse sind jetzt im Kreishaus gezeigt worden, für die beeindruckendsten Schulgeschichten gab es Preise.

Im vergangenen Jahr war es eine Premiere, nun gab es die Fortsetzung. Parallel zum Schwerpunktthema des Heimatjahrbuches schrieb der Kreis Cochem-Zell einen Wettbewerb „Unsere Schulgeschichte(n)“ für die Schulen im Landkreis aus. Herausgekommen sind viele spannende Beiträge, von denen vier im Kreishaus ausgezeichnet wurden.







