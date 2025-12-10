Wittlicher Ruine soll glänzen Die dunkle Seite der Geschichte des „Hotel zur Traube“ Christian Moeris 10.12.2025, 06:00 Uhr

i Wer hätte es gewusst, dass die Ruine in der Schlossstraße in der Wittlich einst im positiven Sinne eines der prägendsten Bauten im Wittlicher Stadtbild war. TV/Laura Krabsch

Die Ruine des einst prachtvollen Hotels „Zur Traube“ in Wittlich birgt düstere Geheimnisse: Vom SA-Treffpunkt in den 1930er-Jahren bis zum mysteriösen Brand 1945 – nun wartet es auf neues Leben.

Wittlich. Wittlichs bekannte Ruine in der Schlossstraße hat eine verworrene Geschichte mit einem dunklen Kapitel. Ende des 19. Jahrhunderts zählte das ehemalige „Hotel zur Traube“ zu den prächtigsten und schönsten Gebäuden der Stadt, bis es 1945 wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs unter mysteriösen Umständen abbrannte.







