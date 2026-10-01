Anna Zenz, Sonja Christ & Co. Die deutsche Weinkrone geht am häufigsten an die Mosel Annika Wilhelm 01.10.2026, 14:00 Uhr

i Anna Zenz aus Ediger-Eller wurde im vergangenen Jahr zur Deutschen Weinkönigin gewählt. Inzwischen hat sie die Krone weitergegeben. Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Kein Bundesland ist so häufig vertreten wie Rheinland-Pfalz: Die deutsche Weinkönigin kommt am häufigsten von der Mosel, dicht gefolgt von zwei weiteren rheinland-pfälzischen Anbaugebieten.

Niemand hat so oft die deutsche Weinkrone abgestaubt wie Vertreterinnen aus dem Anbaugebiet Mosel. Die gerade geschiedene Deutsche Weinkönigin Anna Zenz aus Ediger-Eller holte den Titel zum 13. Mal für die Mosel mit nach Hause. Doch wer sind die Frauen, die den deutschen Wein nicht nur regional, sondern auch international vermarkten und vertreten?







Artikel teilen

Artikel teilen