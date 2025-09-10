Es brodelt in den rheinland-pfälzischen Gemeinden: immer mehr Aufgaben, immer weniger Geld. Redakteurin Birgit Pielen kommentiert, warum gerade sehr viel auf dem Spiel steht.

Dem Forderungspapier der Cochem-Zeller Bürgermeister ist Erfolg zu wünschen – aus mehreren Gründen. Seit Jahren machen die Ortschefs darauf aufmerksam, dass die kommunale Selbstverwaltung krankt. Zu viele Aufgaben, zu wenig Geld. Eingeschränkte Planungshoheit, überbordende Bürokratie. Da dürfte manch einem die Lust am kommunalen Ehrenamt vergehen.

Und was noch viel dramatischer ist: Kommunen, die kurz vor dem Kollaps stehen, können ihrer Bevölkerung nur schwerlich vermitteln, dass bei ihnen die Welt noch in Ordnung ist. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass die kommunale Selbstverwaltung ihre Autonomie zurückgewinnt. Denn sie ist das Fundament der Demokratie. Hier sollte jeder sehen können, wie und warum Demokratie funktioniert. Wenn dieses Fundament jedoch zu lange bröckelt, lassen Demokratiefeinde ihr populistisches Narrativ der Ohnmacht einsickern, spalten die Gemeinschaft in „die da oben“ und „wir hier unten“.

Aber was genau machen „die da oben“, wenn man damit Landes- und Bundesregierung meint? Im vergangenen Jahr hat die rheinland-pfälzische Landesregierung die Hälfte der Altschulden von Gemeinden, Städten und Kreisen übernommen. Das sollte ein Befreiungsschlag werden. Doch die milliardenschwere Entschuldung droht zu verpuffen, weil die Kredite spätestens 2026 weit über diesen Betrag anwachsen werden. Das ist zumindest die Prognose des Landkreistages.

Die Altschuldenhilfe für Kommunen kommt

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Ende August eine Altschuldenhilfe für Kommunen angekündigt. Sie soll Anfang 2026 greifen, aber es gibt noch keine Details dazu.

Die Reflexe von Bund und Land sind gleich. Kommunen werden beim Abbau der Schuldenberge entlastet, ohne das Problem grundsätzlich anzupacken. ﻿Gemeinden brauchen finanzielle Eigenständigkeit, um überlebensfähig sein zu können – und zwar schnell. Denn es steht gerade sehr viel auf dem Spiel.