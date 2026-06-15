Nur noch 42 Einwohner Die Briedeler Heck feiert sich selbst Thomas Esser 15.06.2026, 13:53 Uhr

Die Siedlung Briedeler Heck hat mit ihren 42 Einwohnern zum 90-jährigen Bestehen des Ortsteils eingeladen. Dabei wurde auch die Entstehungsgeschichte des sogenannten Erbhofdorfes beleuchtet.

Der zur Moselgemeinde Briedel gehörende Ortsteil musste sich zu seinem 90. Geburtstag natürlich nicht mit einem „Dinner for One” begnügen. Vielmehr konnten die derzeit 42 Bewohner der ländlich geprägten Siedlung zahlreiche Gratulanten und Freunde aus den benachbarten Ortschaften sowie eine Riege mit gewogenen Ehrengästen begrüßen.







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