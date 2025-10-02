Ausstellung in Kaisersesch Die außergewöhnlichsten Maschinen von Leonardo da Vinci 02.10.2025, 08:00 Uhr

i In der Sonderausstellung „Leonardo da Vincis Maschinen“ in Kaisersesch erwarten die Besucher 40 Exponate, darunter auch 15 interaktive Stationen zum Ausprobieren. Nina Legler

Leonardo da Vinci ist bekannt für Gemälde wie die Mona Lisa. Doch die Kunst war nur eine seiner Facetten: Er tüftelte auch an zahlreichen Maschinen, die uns heute noch bekannt vorkommen. Nachbauten werden nun in Kaisersesch präsentiert.

Leonardo da Vinci war seiner Zeit weit voraus: Schon vor ungefähr 500 Jahren erfand der Visionär Maschinen, die wir heute noch tagtäglich nutzen. Einige dieser Erfindungen werden ab Freitag, 3. Oktober, in der Sonderausstellung „Leonardo da Vincis Maschinen“ im alten Kinosaal in Kaisersesch ausgestellt.







