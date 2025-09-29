Bürgermeisterwahl in VG Ulmen Die Aufholjagd von Ulrich Laux Dieter Junker 29.09.2025, 10:12 Uhr

i Einzelbewerber Ulrich Laux konnte bei der Wahl in der VG Ulmen flächendeckend in fast allen Stimmbezirken zulegen. Birgit Pielen

Einzelbewerber Ulrich Laux hat bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ulmen in fast allen Stimmbezirken zugelegt. CDU-Kandidatin Sandra Hendges-Steffens konnte sich vor allem auf ihre Hochburgen verlassen.

Beim Blick auf die Einzelergebnisse in den Ortsgemeinden und der Stadt Ulmen zeigt sich, dass Ulrich Laux flächendeckend in allen Stimmbezirken Stimmen zulegen konnte, zum Teil in einem sehr großen Umfang. So waren es in Alflen fast 30 Prozentpunkte, in Auderath ebenso, in Büchel 25 Prozentpunkte mehr als beim ersten Wahlgang und in Lutzerath um die 23 Prozentpunkte.







Artikel teilen

Artikel teilen